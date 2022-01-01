"Уже показывает тигриный характер": Первый ребенок родился в Петербурге через 25 минут после Нового года

"Мамой года" стала 35-летняя Анна Манохина. Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Настоящее новогоднее чудо пришло в ночь с 31 декабря на 1 января в петербургскую семью Манохиных. У них родился первый ребенок - дочка, которую счастливые родители решили назвать Елизаветой. Новоявленная мама Анна - ей, к слову, 35 лет, а работает она экономистом-бухгалтером - рассказывает: технически Лиза появилась на свет спустя полчаса после Нового года. Но вот "проситься" она начала ровно в полночь - минута в минуту.

По словам Анны, роды у нее прошли, что называется, в "штатном режиме" - никто ее на скорой от новогодней елки не забирал, как, например, одну из героинь нашей прошлой подобной заметки.

- Дело в том, что вообще изначально у нас все было назначено на 21 декабря, - признается наша героиня. - Но Лиза, видите, решила немного задержаться, сделать нам новогодний подарок. Так что 31 я уже была в перинатальном центре на сохранении, ждала своего срока. Но зато рожала прямо под грохот салютов за окном!

Случай этот тем более удивительный, что сама Анна Манохина родилась 35 лет назад... тоже в год тигра.

- Я думаю, это не случайное совпадение, - рассуждает петербурженка. - И ребенок, родившийся в тот же зодикальный год, что и мама, обязательно будет счастливым!

Дочка Лиза родилась у Анны через двадцать пять минут после Нового года. Фото: комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Лиза родилась здоровой и крепкой: три с половиной килограмма вес, пятьдесят два сантиметра рост. Анна уже "познакомилась" с малышкой и не без гордости рассказывает, что та вовсю демонстрирует "тигриный" характер - своевольничает и капризничает, если что-то идет не так, как ей нравится.

- Теперь мы очень ждем, когда нам разрешат встретиться с папой, - признается наша героиня. - Поскольку с момента родов прошло меньше суток, мы этого сделать еще не успели. Но он постоянно был рядом с нами, как мог - по телефону и по видеосвязи.

Сами новогодние праздники, по словам Анны, для нее теперь тоже изменятся: ее уже все поздравляют сначала с рождением ребенка, а потом уже с Новым годом.

- Думаю, мы тоже будем так делать, - смеется она. - Ровно в полночь отмечать сначала день рождения малышки, а уже потом - все остальное.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Второй "малыш года" появился на свет в 01:10 в Кронштадте. Тоже девочка и тоже здоровая и крепкая. Маме малышки 25 лет, она живет в Рощино и работает воспитателем в детском саду. Для нее это уже вторые роды.

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