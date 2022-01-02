«Позвонила и сообщила о бомбе»: Нервная пассажирка устроила огромную задержку авиарейса из Петербурга в Хургаду

В Петербурге нервная женщина на 10 часов задержала вылет рейса в Хургаду. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге на 10 часов задержался вылет авиарейса до Хургады в воскресенье, 2 января. Самолет должен был улететь из Северной столицы еще в шесть часов утра. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе управления на транспорте МВД по СЗФО, в привычное расписание рейса №5961 авиакомпании «Россия» вмешалась одна из пассажирок. Теперь ей грозит уголовное дело, а не новогодний отдых в теплых краях. Причины поступка женщины выясняют.

- Действительно, женщина, одна из пассажирок, позвонила и сообщила о минировании самолета. Сотрудники полиции доставили ее в местный отдел МВД для разбирательства. По данному происшествию проводится проверка, после которой будет вынесено процессуальное решение, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре (СЗТП) предоставили немного иной взгляд на происшествие. По информации надзорного ведомства, виной задержки стала неисправность воздушного судна. А резервный борт на выручку не пришел из-за обнаруженный поломки. «33 несчастья» продлились до 15:50. В данный момент самолет вылетел в Египет.

- Пассажиров обеспечили напитками и питанием. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, а также соблюдались ли права пассажиров. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования, - отметили в пресс-службе СЗТП.