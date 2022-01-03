Петербуржцы жалуются на брошенные на улицах нераспроданные елки

Петербург засыпан брошенными елками. Фото: vk.com/spb_today

Новый год наступил. Но еще раньше, за пару часов до 1 января, прекратили работу елочные базары. Срубленные деревца оказались уже никому не нужны. Но если некоторые продавцы вывезли на свалку свой товар, то многие просто бросили елочки на улицах.

- Может кому-то нужны елки? Угол Металлистов и Пискаревского. Хозяев елок нету, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Такая же картина наблюдается и в других частях Петербурга, в частности у метро «Беговая», где торговцы бросили елки и уехали. Такая же картина наблюдается на проспекте Королева и на площади Мужества.

- Тоже самое на углу Косыгина и Наставников, отмечают петербуржцы.

Торговцы побросали товар. А убирать за ними придется коммунальщикам. Фото: vk.com/spb_today

Кто должен убирать деревца, непонятно. Коммунальщикам хватает забот со снегом и завалами мусора, а тут еще и это.

- Запрещать надо такие базары. Хватит елки губить, - возмущаются петербуржцы и отмечают, что раньше деревца собирали и отвозили в зубровник или центр для диких животных «Велес». А сейчас торговцы совсем распоясались и просто бросили все как есть.

В дежурной службе Комитета по благоустройству «КП-Петербург» пообещали проверить информацию, но отметили, что если елочные базары были официальными, то следить за порядком должна администрация района.

- Они же выдавали разрешение предпринимателям, значит должны их найти и принять меры, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Но в администрациях Приморского и Калининского районов никто трубку не взял.