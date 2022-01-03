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Общество3 января 2022 11:11

Новый мусорный оператор Петербурга за два дня получил штрафов на два миллиона рублей

Жители города массово жалуются на горы отходов во дворах
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Мусорный оператор Петербурга получил миллионные штрафы.

Мусорный оператор Петербурга получил миллионные штрафы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выписала штрафов на общую сумму свыше двух миллионов рублей новому мусорному оператору. Причиной стали массовые жалобы жителей Петербурга на скопление отходов в первые новогодние дни.

- За два дня проверено более 400 многоквартирных домов. Нарушения были выявлены по 89 адресам, что составляет 22% от общего количества. Основными нарушениями стали несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Причем 37% нарушений составили именно неубранные площадки для сбора мусора. Всего чиновниками ГАТИ было составлено 19 административных протоколов в отношении невского экологического оператора - единой структуры, которая отвечает за полный цикл обращения с бытовыми отходами в Петербурге и Ленобласти с 1 января.

При этом в Смольном объяснили причины возросшей в пять раз нагрузкой на коммунальные службы и пообещали исправить ситуацию.