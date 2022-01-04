При пожаре в захламленной квартире погиб известный в Санкт-Петербурге историк Владимир Яранцев

При пожаре в Петербурге погиб историк-искусствовед Владимир Яранцев. Фото: vk.com/yaranzev

Трагическая новость потрясла жителей Петербурга, в особенности почитателей истории города. Вечером 3 января в огне погиб Владимир Яранцев. Историк, профессор СПбГУ, автор энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга» и просто человек, лекциями которого заслушивались студенты и экскурсанты.

- После пожара, возникшего на втором этаже пятиэтажного дома 63, корпус 3 на Дачном проспекте, обнаружено тело Яранцева Владимира Николаевича, уроженца города Москва, 1950 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что в квартире вместе с историком находилась его жена. Она получила ожоги 1 и 2 степени, острое отравление дымом и была госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию НИИ имени Джанелидзе.

Квартира ученого выгорела почти полностью. Фото: vk.com/spb_today

В ходе разбора завалов, спасатели отметили, что квартира была достаточно захламлена. Причиной этому стало состояние здоровья ученого и его супруги.

- Друзья! Владимиру Николаевичу срочно нужна наша помощь! Он тяжело болен! У них постельный режим, ходить не могут. Нужен уход хотя бы раз в день, - писали в соцсетях знакомые с ситуацией люди.

При этом соседи пожилой пары уверяют, что семья очень интеллигентная. То же говорят и ученики Владимира Яранцева.

- Это был уникальный и харизматичный человек. Аксакал истории искусств. Он любил Петербург, его историю. Проводил научные изыскания и менял устоявшиеся нормы. Его знали, перед ним всегда открывались все двери. Он читал лекции в Царском Селе, участвовал в научных конференциях в Петергофе, - рассказала «Комсомолке» бывшая студентка и коллега историка.

Одним из известных трудов ученого стала энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга», где Владимир Яранцев был автором статей и редактором. Книгу, разошедшуюся на цитаты в Интернете, он создавал вместе с коллегами в СПбГУ. Однако позднее руководство вуза сменилось, научный коллектив распустили, а самого Владимира Николаевича освободили от должности профессора Института филологических исследований.

Последние годы он проводил экскурсии по Петербургу и его знаменитым пригородам. У ученого была даже отдельная группа «ВКонтакте», созданная почитателями его талантов. Сам историк, увы, с компьютерами был на «вы».

- Он был блестящим ученым, но прошлого поколения. И мы ему помогали в общении с современной техникой, - отмечают ученики. - Зато он проводил прекрасные экскурсии, даже скорее это были прогулки для души.

Увы, но здоровье 71-летнего ученого оказалось подорвано переломом ноги и затворничеством, вызванным пандемией. Долгое время он не проводил экскурсий, и только этим летом снова начал собирать на прогулки небольшие группы. Однако к концу года его состояние снова ухудшилось. В декабре в соцсетях объявили сбор средств на лечение историка. А теперь пришла весть о его гибели.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Владимира Яранцева.

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