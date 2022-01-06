«Город окружен танками»: Семья из Петербурга застряла в Казахстане из-за массовой отмены рейсов

Улететь из Нур-Султана супруги должны были еще 5 января

Ситуация в Казахстане все больше сказывается на жителях других стран, в том числе России. Так, уже больше суток из петербургского аэропорта не может улететь самолет с направлением в Нур-Султан. На том конце такая же история, супруги из Петербурга Евгений и Алена Тополь остались в чужом городе без возможности связаться с родными. В Северной столице их ждет дочь, которая уже сутки обрывает телефоны посольств, чтобы вернуть родителей на родину.

- Мои родители улетели в Казахстан еще в середине декабря, чтобы там отпраздновать Новый год. Недалеко от Нур-Султана у меня живет бабушка, они поехали к ней погостить, - рассказала "КП-Петербург" Катерина Тополь. - Обратный рейс должен был 5 января, только дома их нет до сих пор.

За это время созвониться с родителями Катерина смогла только дважды. Они быстро объяснили, в чем дело и попросили о помощи. Запись телефонного разговора девушка предоставила "КП-Петербург".

5 января девушке удалось всего пару минут поговорить с отцом

- Нам сказали, что могут закрыть перелеты до 19 января, - потерянно начинает разговор с дочерью Евгений Тополь.

- Вы еще в аэропорту?

- Да. У нас сначала рейс перенесли, потом посадили в самолет. Мы какое-то время в нем посидели, и нас высадили. Сказали, что отменили рейс. Нас тут восемь человек сидит, деваться то некуда. Мы пока не выходим, если выйдем, обратно уже не попадем, - предполагает мужчина.

- Вам что-то говорят? Что нужно делать? - беспокоится Катерина.

- Да какой там... Ничего не говорят, просто выгоняют на улицу. Даже телефон не дают подзарядить, хотя связи все равно нет. Мы вот до тебя ели дозвонились. А куда мы пойдем? Тут чрезвычайная ситуация, даже гостиницу не снять, - передает Евгений.

В тот день телефонный разговор закончился просьбой дозвониться до бабушки, чтобы она не волновалась.

Во время второго звонка Алена в слезах просила дочь о помощи

- Я за это время столько раз пыталась дозвониться в посольство. В итоге дозвонилась, мне сказали, что приняли информацию и больше ничего. Авиакомпания говорит, что рейсов из Казахстана больше не будет, - рассказала Катерина.

Следующий звонок от родителей девушка получила только сегодня днем.

- Им пришлось покинуть аэропорт. Кто-то из местных жителей довез до посольства, но там закрыто. На момент звонка родители ехали в банк, чтобы снять хоть какие-то деньги и найти жилье. Из Нур-Султана выехать они не могут. Говорят, что на выезде из города стоят танки и военные. Во время последнего разговора мама сильно плакала, просила помочь, - вздыхает девушка.

Сейчас петербурженка все еще пытается хоть как-то помочь родным, надеясь на консульство, которое ей тоже не отвечает. Звонки от Алены и Евгения пока не поступают.