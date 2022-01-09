Директор паба в Петербурге обвинил известного итальянского шеф-повара в краже сейфа с 1,2 миллионами рублей

Полиция допросит итальянца Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге полиция разбирается в необычных отношениях 47-летнего директора паба «Тара Бруч» и итальянского шеф-повара Паоло. Россиянин обвинил иностранца в краже. И дело вовсе не в фирменном рецепте, а в сейфе, в котором лежало 1,2 миллиона рублей.

Бизнесмен обратился в полицию и рассказал, что Паоло якобы проник к нему домой в квартиру на улице Мытнинская и утащил с собой сейф с деньгами. Сейчас полиция проводит проверку.

- Квартира охранной сигнализации не оборудована, - рассказывает источник "КП-Петербург". - Видеонаблюдения нет. Ориентировку по розыску мы направили в территориальные органы МВД.

Известно, что Паоло успел поработать шеф-поваром в разных странах. В последнее время он работал в Северной столице.

С места происшествия силовики уже изъяли отпечатки пальцев и следы обуви. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.