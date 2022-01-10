Задержанный за платные митинги в Казахстане певец Викрам Рузахунов возвращается домой после скандала

Викрам едет домой Фото: qazaqstantv

Еще день назад задержанному в Казахстане джазовому певцу из Бишкека Викраму Рузахунову грозила тюрьма. На видео иностранец прямо признавался в проплаченных митингах в Алма-Ате:"Получил 200 долларов за участие в акциях протеста. Мне оплатили билет из Киргизии, заселили в съемную квартиру". На задержанного должен был обрушиться гнев силовиков за погромы, сожженные машины, ограбленные магазины. Но произошло то, чего явно никто не ожидал. Киргизия встала на защиту Викрама. И Казахстан отпустил певца.

КИРГИЗИЯ ГРОЗИЛА КАЗАХСТАНУ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

На распространенном силовиками Казахстана видео Викрам признавался, что безработный, поэтому согласился за 200 долларов поучаствовать в митингах. Его коллеги возразили: "Это плата только за один его концерт, которые он дает ежедневно, денег у него предостаточно". Тут же выяснилось, что в Алма-Ате музыкант бывает каждую неделю - выступает в барах и казино. И на новогодние праздники он поехал туда именно за этим.

Народная артистка Киргизии в разговоре с "КП" поясняла, что Викрам мог быть задержан по ошибке, когда пытался вернуться домой после начала протестов. А показания ему пришлось дать под давлением.

Киргизия отстояла своего певца Фото: СОЦСЕТИ

Соцсети Киргизии просили освободить музыканта. МВД Киргизии начало проверку. В это же время друзья и коллеги певца устроили стихийный митинг возле здания посольства Казахстана, а МИД Киргизии вручил ноту послу Казахстана. Минюст Киргизии в свою очередь отправил запрос в Генпрокуратуру о возбуждении дела по факту применения пыток в отношении Рузахунова.

Казахстан все это время молчал.

"ВИКРАМ ЕДЕТ ДОМОЙ"

И утром 10 января Казахстан решил отпустить Рузахунова. В Комитете по национальной безопасности республики не стали объяснять свое решение.

- Если на сайте у нас нет сообщений, значит, мы не комментируем это, - сухо пояснили "КП" в комитете.

Рузахунов едет домой Фото: СОЦСЕТИ

В это же время посольство Киргизии в Казахстане подтвердили "КП" освобождение своего певца, но комментировать подробности тоже дипломатично не стали. МИД Киргизии в свою очередь ограничился коротким сообщением.

- Подтверждена информация об освобождении из-под стражи гражданина КР Рузахунова Викрама. Он был отпущен после прохождения установленных процедур в присутствии генерального консула КР Арипова, - сообщили в ведомстве.

На связь с близкими Викрам еще не вышел. Об этом сообщает его подруга - народная артистка Киргизии Юлия Руцкая. Сейчас мать музыканта и его сестра ждут, когда он вернется домой.

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