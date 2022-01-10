«Я до сих пор в шоке!»: В «Зенит» перешел нападающий Иван Сергеев, которого называют заменой Дзюбе

Забивной форвард Иван Сергеев перешел в "Зенит". Фото: Артем КИЛЬКИН / "Крылья Советов"

В петербургский «Зенит» перешел 26-летний нападающий Иван Сергеев. О сделке сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 10 января 2022 года. Ранее форвард выступал за «Крылья Советов». Именно в самарской команде Сергеев побил рекорд по забитым голам за один сезон в ФНЛ (второй футбольный дивизион в России– Прим.Ред.), наколотив 40 мячей. В высшей Лиге Сергеев дебютировал добротно – за первую половину сезона 21/22 он забил шесть голов за «Крылья» и отдал 4 предголевых паса. После успехов в РПЛ Ивана вызвали в сборную России.

Сам нападающий называет переход в чемпионский клуб не иначе как большим шагом в своей карьере. Форвард уже успешно прошел медосмотр. По его словам, он настроен сразу же приносить пользу команде, а не думать о достижениях личных целей. Контракт с Сергеевым заключили до конца сезона 24/25.

- Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова, - цитируют Сергеева в пресс-службе «Зенита».

Иван признается, что из сине-бело-голубых лучше всех знает Алексея Сутормина, с которым он играл еще в московском «Строгино». Однако Сергеев уверен, что коллектив в «Зените» очень дружный. Правда, футбольные аналитики называют новичка заменой Артему Дзюбе, который в последнее время нечасто выходит играть в стартовом составе да и к тому же конфликтует с главным тренером Сергеем Семаком. Стоит учитывать и то, что летом 2022 года у 33-летнего ветерана «Зенита» заканчивается контракт с клубом.