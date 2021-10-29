Семак ответил на претензию Дзюбы во время матча с «Динамо»

Семак прокомментировал гневные слова Дзюбы, сказанные во время матча с "Динамо". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сергей Семак ответил на слова Артема Дзюбы, произнесенные во время матча с «Динамо». Форвард забил рекордный 144-й мяч, став лучшим бомбардиром чемпионата России, но после празднования гола с партнерами он обратился, предположительно, в сторону скамейки запасных с претензией, что он не вышел в стартовом составе, хотя этого заслуживает.

- Артем обновил очень тяжелое и непростое достижение. Мы все его поздравили в раздевалке. Что касается его фразы, я не слышал. А по поводу того, кто должен играть в составе, ну, это решение принимает тренер. Здесь все абсолютно просто, - сообщил главный тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что сине-бело-голубые закрепились на первом месте в таблице РПЛ. На вторую строчку теперь может выйти ЦСКА, обойдя «Динамо», но только в случае победы над «Рубином».