«Синдром вахтера»: Ксения Собчак раскритиковала чиновников Петербурга, отказавшихся согласовывать с волонтерами очистку памятника

Ксения Собчак раскритиковала петербургских чиновников из КГИОП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ксения Собчак раскритиковала комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. Как пишет известная журналистка в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», чиновники встали в оппозицию с краеведами-волонтерами из объединения «Гэнгъ», которые уже несколько лет приводят в божеский вид плитки, двери, витражи и печи в парадных Северной столицы.

Один из лидеров команды Ксения Сидорина считает, что в комитете обиделись на критику в соцсетях из-за жалобы девушки на длительное согласование очистки плитки в доме-памятнике. Собчак же решила поддержать волонтеров.

Результаты работы волонтеров. Фото: instagram.com/mettlachtile

- Ребята делают реально классные вещи – восстанавливают в старых питерских домах первоначальный вид дореволюционных печей, витражей и панно. Посмотрите их работу «до» и «после». Подумайте о том, что им не платят за это деньги, это все добровольные начала и любовь к городу. И подумайте о том, как синдром вахтера может испортить жизнь, если им страдает чиновница средней руки из небольшого комитета красивого русского города, - негодует Ксения Собчак.

Реставратор Ксения Сидорина сетует в своем Instagram-аккаунте, что КГИОП забраковал технологию очистки памятника, хотя до этого никаких претензий не высказывал и шел на встречу.

Краеведы специализируются на очистке витражей, стекол, плиток в парадных. Фото: instagram.com/mettlachtile

- Теперь КГИОП говорит, что волонтерские акции на памятниках небезопасны. Три года были безопасны, а теперь перестали? – вопрошает волонтер.

«КП-Петербург» обратилась за комментарием в пресс-службу КГИОП, чтобы узнать официальную позицию комитета по поводу «ссоры», а также по возможности найти компромисс между сторонами.