Очередь из 42 самосвалов со снегом выстроилась у приемного пункта на Мебельной улице

Разгадка долгой уборки снега найдена: его некуда девать. Фото: кадр с видео: https://www.instagram.com/dimasik_blg/

Простой водитель грузовика раскрыл одну из главных загадок Петербурга. Он объяснил, почему в городе так медленно убирают снег. Оказалось, что осадки просто некуда девать. Приемные пункты не справляются с потоком самосвалов.

- Только выехал с разгрузки. Приехал утром около 11, а сейчас больше четырех дня. То есть на один рейс ушло около шести часов, - рассказал водитель Дмитрий на видео в своем Инстаграме.

При этом, он оказался еще счастливчиком. На кадрах съемки видно, как на разгрузку выстроилась огромная вереница КамАЗов.

- Сейчас посчитал, сколько машин в очереди, чтобы сдать снег - 42! – удивляется петербуржец.

Отметим, что пункт приема снега на Мебельной улице, где разгружался Дмитрий, является одним из крупнейших в Петербурге. Ежегодно там вырастает гора, которая потом тает до середины лета. Но в нынешнем году объем осадков очень много и очереди из грузовиков здесь особенно длинные.

Всего в городе работает 11 площадок для утилизации и сбора снега. На профильных сайтах водители грузовиков делятся впечатлениями от их расположения и жалуются на очереди.

Из-за невозможности убрать весь снег сразу, его приходится временно складировать, в том числе на Петроградской набережной. В Комитете по благоустройству отмечают, что с начала ноября уже вывезено более 1,7 миллиона кубометров снега, что больше, чем за всю прошлую зиму.

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