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13 января 2022 15:07

«Сбежала, а через полгода умерла»: Как живет отец-одиночка, которого с двумя детьми бросила 20-летняя жена, уставшая быть мамой

Никита признается, что теперь понял женский труд, а девушки его считают «мужиком с прицепом». Но он счастлив со своими сыновьями
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Отец в одиночку воспитывает двух детей Фото: предоставлено "КП"

Отец в одиночку воспитывает двух детей Фото: предоставлено "КП"

- Папа, давай играть!

- Сейчас-сейчас, секунду…

27-летний отец двух сыновей Никита перешагивает через разбросанные игрушки. Машинки и пистолеты застилают все комнату. Рядом резвятся 4-летний Боря и 6-летний Коля.

- Видишь, у меня тут везде игрушки, вон под кроватью игрушки, под столом. Они везде, - смеется Никита.

Мальчики обожают отца Фото: предоставлено "КП"

Мальчики обожают отца Фото: предоставлено "КП"

Никита – отец-одиночка. Его жизнь резко перевернулась два года назад. Тогда эта история прогремела на всю страну. Его жена, 20-летняя Лера, сбежала, бросив детей. На прощание она оставила в памперсе малышей записку: «Я устала быть мамой. Не ищите меня. Я уехала в другой город, чтобы начать новую жизнь».

Леру искали всем миром. Через несколько дней полиция ее отыскала. Но она отказалась возвращаться к детям. Тогда Никита и решил: «Воспитаю пацанов один». Спустя два года «КП» решила узнать, как дела у мальчиков, его отца и бросившей их матери.

Лера сбежала, оставив записку

Лера сбежала, оставив записку

Фото: СОЦСЕТИ

«ПОДМЫВАЛ САМ, ПАМПЕРСЫ МЕНЯЛ»

Парни носятся по всему дому, кричат, прыгают. Никита ходит за ними по пятам и собирает игрушки. Ребята периодически подбегают к нему.

- Пап, смотри, монетку нашел!

- Монетка? О, спасибо.

- Знаешь, поначалу была у меня такая неопределенность, - признается корреспонденту «КП» в Петербурге» Никита. - Была неясность, думал о будущем, и не понимал, что меня ждет. Отчаяния не было ни разу. Просто не знал, как дальше.

Никита один поднимал двоих парней Фото: предоставлено "КП"

Никита один поднимал двоих парней Фото: предоставлено "КП"

Никита родился в Петербурге, здесь же он получил образование столяра, потом познакомился с Лерой. Работал на стройках, задерживался, поэтому поздно приходил домой. Когда Лера ушла, ему пришлось искать другое место работы, чтобы успевать смотреть за детьми, но при этом приносить деньги в дом. Помогли друзья – позвали работать технарем на выставки в Севкабель: следить за освещением и звуком на концертах.

- Первое время были трудности с деньгами, - не скрывает Никита. - Надо было искать работу с гибким графиком, спасли друзья. За несколько часов работы там можно было получить как за целый день. Кроме этого я стал делать инсталляции. Например, одна из них стоит в торговом центре в Ленобласти – световая. Так потихоньку стал справляться.

Девушка заявляла, что устала быть мамой

Девушка заявляла, что устала быть мамой

Фото: СОЦСЕТИ

Помогать смотреть за детьми Никите стала его мама. Она же взяла на себя большую часть домашних дел. В частности, приготовление еды.

- Памперсы детям менял сам, подмывал, а куда я от этого денусь? – смеется отец. – Но они молодцы! Младший быстро освоил туалет. Слава богу, была стиральная машина, только вещи туда и закидывал. По дому с уборкой мне, конечно, мама помогает. Но я тоже стараюсь, да и пацаны в это включаются. Игрушки за собой собирают.

- Я посуду подаю бабушке со стола! – гордо кричит младший сын, услышав, что папа про него рассказывает.

Никита смеется.

- Старший немного другой. Я ему попробовал посуду дать помыть. Но это превратилось все в игры с водой. Сперва мыл, а потом забыл, что он делает, начал баловаться, - разводит руками Никита. – Ну, я не ругаюсь.

Дети любят лепить из пластилина Фото: предоставлено "КП"

Дети любят лепить из пластилина Фото: предоставлено "КП"

«ДРУЗЬЯ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я СОШЕЛ С УМА»

Друзья Никиты первое время не могли поверить, что он решил воспитывать детей один – крутили пальцем у виска: «Ты что, с ума сошел?».

- Говорили, что я дурак, обрекаю себя, что это жестко. Всегда есть такие люди. Но у меня вообще не было никогда желания, даже мысли бросить их. У Леры просто возраст сыграл. Рановато это все для нее. Хотя первое время она очень хорошо справлялась. Но у нее подруга была оторва – она и повлияла на нее. А потом я заметил, что есть двойные стандарты: отец-одиночка и мать-одиночка – это разные истории. Отношение иное у людей, более положительное к отцам. Хотя девушки, конечно, настороженно относятся: аля отец с прицепом, но меня это мало колышет (смеется).

Возвращаться к детям девушка не захотела

Возвращаться к детям девушка не захотела

Фото: СОЦСЕТИ

Долго говорить Никите не удается. Его то и дело сносят дети.

- Боря, а ты почему в одном носке, где второй?

- Я не знаю, - разводит руками кареглазый сорванец.

- Надень другие.

Боря послушно плетется в поисках носка.

- С ними весь день так, - вздыхает Никита. – С самого утра. Они раньше встают, часов в 8. Прибегают, демонята. Прямо прыгают на кровать: «Папа, давай играть». И мы идем, кушаем, потом сажаю их смотреть мультики. Сам занимаюсь своими делами. Но за ними все равно глаз да глаз нужен. У нас есть приставка «икс-бокс», я стараюсь им ее поменьше давать. Но старший уже все освоил. Слышу – затих, смотрю, а он уже играет! Как усмотреть?

Отец старается брать сыновей с собой везде Фото: предоставлено "КП"

Отец старается брать сыновей с собой везде Фото: предоставлено "КП"

«ДЕТИ ДАРЯТ МНЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ»

Во время пандемии концерты закончились, и Никите пришлось идти работать в автосервис слесарем. Там он пропадал до 10-11 вечера. Когда приходил, младший ребенок уже спал. Старший дожидался его. Но такой график ему не подходил. Поэтому сейчас отец-одиночка освоил строительный альпинизм. Обучается на прораба, и дома проводит много времени.

- В детский сад они ходили пару раз, в частный. Но мне не нравится эта история. Особенно сейчас с коронавирусом, - признается Никита. – Стараюсь сам развивать их. Они очень любят рисовать. Ребята активные. В гараж беру их с собой, они в машинки играют. Очень любят лепить из пластилина. Поделки делают мне и бабушке. Вот вчера рыбок лепили. А сегодня…

Младший сын не помнит маму Фото: предоставлено "КП"

Младший сын не помнит маму Фото: предоставлено "КП"

- Дети, а что вы слепили?

- Кактус, там же колючки. Папа, не видишь что ли?!

- А, ну да, точно, кактус вот! Все идет своим чередом. Вот в начале января младший сын день рождения справлял. Купил им тортик, хорошо посидели. Сложнее всего с ними только на прогулке, стараюсь уговорить их не разбегаться по сторонам. Младший, что интересно, ведет себя хорошо. А Колян… ему все время надо убежать, залезть на гору снега, шебутной парень!

МАМА УМЕРЛА

Никита вспоминает, как сам остался без отца, когда ему было 8 лет. И теперь он не хочет, чтобы его дети росли без папы.

- Знаешь, откуда у меня любовь к ним? Первый раз когда на руки берешь младенца, это автоматически... Даже не так! Когда пинается в животе еще ребеночек, руку приставляешь, он тебе в руку пинает и ты такой – вау! И с этого момента любовь уже не уходит.

Теперь Никита понял женский труд

Теперь Никита понял женский труд

Что же касается мамы детей, Никита эту тему обсуждать не любит. Лера умерла через полгода после побега от детей... У девушки остановилось сердце, когда она была в гостях у друзей. Как говорит ее мать, там они, скорее всего, употребляли наркотики.

- Мы виделись с ней незадолго до ее смерти. Она сказала, что зря послушалась своих подруг, зря убежала, зря повелась на их слова. Но сделанного не вернешь, - пожимает плечами Никита. – Сейчас Боря ее даже не помнит, а Коля иногда у меня спрашивает: «Когда мы поедем квартиру к маме?» А я… я им пока не говорил о смерти. Не знаю, как это сделать.

Отец растит малышей с пеленок

Отец растит малышей с пеленок

Фото: СОЦСЕТИ

«НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ВРЕМЕНИ НЕТ»

Сейчас претенденток на роль мамы для парней Никиты нет. Мужчина признается, что на личную жизнь почти не остается времени.

- Я теперь один начал понимать женский труд. Это занимает целый день, много времени отнимает. И дети выматывают, особенно когда бесятся. Но не сказать, что я сильно перегружен или умираю от этого. Я просто сам как-то строго подхожу к выбору девушек, теперь ведь не только мне надо понравиться, но еще и детям. Да и девчонки сейчас такие ветреные. Но когда-то в любом случае кто-то обязательно появится. Нужно время.

Никита говорит, что в деньгах или игрушках не нуждается. У его детей все есть, а самое главное его мальчики - счастливы!

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