«Сбежала, а через полгода умерла»: Как живет отец-одиночка, которого с двумя детьми бросила 20-летняя жена, уставшая быть мамой

Отец в одиночку воспитывает двух детей Фото: предоставлено "КП"

- Папа, давай играть!

- Сейчас-сейчас, секунду…

27-летний отец двух сыновей Никита перешагивает через разбросанные игрушки. Машинки и пистолеты застилают все комнату. Рядом резвятся 4-летний Боря и 6-летний Коля.

- Видишь, у меня тут везде игрушки, вон под кроватью игрушки, под столом. Они везде, - смеется Никита.

Мальчики обожают отца Фото: предоставлено "КП"

Никита – отец-одиночка. Его жизнь резко перевернулась два года назад. Тогда эта история прогремела на всю страну. Его жена, 20-летняя Лера, сбежала, бросив детей. На прощание она оставила в памперсе малышей записку: «Я устала быть мамой. Не ищите меня. Я уехала в другой город, чтобы начать новую жизнь».

Леру искали всем миром. Через несколько дней полиция ее отыскала. Но она отказалась возвращаться к детям. Тогда Никита и решил: «Воспитаю пацанов один». Спустя два года «КП» решила узнать, как дела у мальчиков, его отца и бросившей их матери.

Лера сбежала, оставив записку Фото: СОЦСЕТИ

«ПОДМЫВАЛ САМ, ПАМПЕРСЫ МЕНЯЛ»

Парни носятся по всему дому, кричат, прыгают. Никита ходит за ними по пятам и собирает игрушки. Ребята периодически подбегают к нему.

- Пап, смотри, монетку нашел!

- Монетка? О, спасибо.

- Знаешь, поначалу была у меня такая неопределенность, - признается корреспонденту «КП» в Петербурге» Никита. - Была неясность, думал о будущем, и не понимал, что меня ждет. Отчаяния не было ни разу. Просто не знал, как дальше.

Никита один поднимал двоих парней Фото: предоставлено "КП"

Никита родился в Петербурге, здесь же он получил образование столяра, потом познакомился с Лерой. Работал на стройках, задерживался, поэтому поздно приходил домой. Когда Лера ушла, ему пришлось искать другое место работы, чтобы успевать смотреть за детьми, но при этом приносить деньги в дом. Помогли друзья – позвали работать технарем на выставки в Севкабель: следить за освещением и звуком на концертах.

- Первое время были трудности с деньгами, - не скрывает Никита. - Надо было искать работу с гибким графиком, спасли друзья. За несколько часов работы там можно было получить как за целый день. Кроме этого я стал делать инсталляции. Например, одна из них стоит в торговом центре в Ленобласти – световая. Так потихоньку стал справляться.

Девушка заявляла, что устала быть мамой Фото: СОЦСЕТИ

Помогать смотреть за детьми Никите стала его мама. Она же взяла на себя большую часть домашних дел. В частности, приготовление еды.

- Памперсы детям менял сам, подмывал, а куда я от этого денусь? – смеется отец. – Но они молодцы! Младший быстро освоил туалет. Слава богу, была стиральная машина, только вещи туда и закидывал. По дому с уборкой мне, конечно, мама помогает. Но я тоже стараюсь, да и пацаны в это включаются. Игрушки за собой собирают.

- Я посуду подаю бабушке со стола! – гордо кричит младший сын, услышав, что папа про него рассказывает.

Никита смеется.

- Старший немного другой. Я ему попробовал посуду дать помыть. Но это превратилось все в игры с водой. Сперва мыл, а потом забыл, что он делает, начал баловаться, - разводит руками Никита. – Ну, я не ругаюсь.

Дети любят лепить из пластилина Фото: предоставлено "КП"

«ДРУЗЬЯ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я СОШЕЛ С УМА»

Друзья Никиты первое время не могли поверить, что он решил воспитывать детей один – крутили пальцем у виска: «Ты что, с ума сошел?».

- Говорили, что я дурак, обрекаю себя, что это жестко. Всегда есть такие люди. Но у меня вообще не было никогда желания, даже мысли бросить их. У Леры просто возраст сыграл. Рановато это все для нее. Хотя первое время она очень хорошо справлялась. Но у нее подруга была оторва – она и повлияла на нее. А потом я заметил, что есть двойные стандарты: отец-одиночка и мать-одиночка – это разные истории. Отношение иное у людей, более положительное к отцам. Хотя девушки, конечно, настороженно относятся: аля отец с прицепом, но меня это мало колышет (смеется).

Возвращаться к детям девушка не захотела Фото: СОЦСЕТИ

Долго говорить Никите не удается. Его то и дело сносят дети.

- Боря, а ты почему в одном носке, где второй?

- Я не знаю, - разводит руками кареглазый сорванец.

- Надень другие.

Боря послушно плетется в поисках носка.

- С ними весь день так, - вздыхает Никита. – С самого утра. Они раньше встают, часов в 8. Прибегают, демонята. Прямо прыгают на кровать: «Папа, давай играть». И мы идем, кушаем, потом сажаю их смотреть мультики. Сам занимаюсь своими делами. Но за ними все равно глаз да глаз нужен. У нас есть приставка «икс-бокс», я стараюсь им ее поменьше давать. Но старший уже все освоил. Слышу – затих, смотрю, а он уже играет! Как усмотреть?

Отец старается брать сыновей с собой везде Фото: предоставлено "КП"

«ДЕТИ ДАРЯТ МНЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ»

Во время пандемии концерты закончились, и Никите пришлось идти работать в автосервис слесарем. Там он пропадал до 10-11 вечера. Когда приходил, младший ребенок уже спал. Старший дожидался его. Но такой график ему не подходил. Поэтому сейчас отец-одиночка освоил строительный альпинизм. Обучается на прораба, и дома проводит много времени.

- В детский сад они ходили пару раз, в частный. Но мне не нравится эта история. Особенно сейчас с коронавирусом, - признается Никита. – Стараюсь сам развивать их. Они очень любят рисовать. Ребята активные. В гараж беру их с собой, они в машинки играют. Очень любят лепить из пластилина. Поделки делают мне и бабушке. Вот вчера рыбок лепили. А сегодня…

Младший сын не помнит маму Фото: предоставлено "КП"

- Дети, а что вы слепили?

- Кактус, там же колючки. Папа, не видишь что ли?!

- А, ну да, точно, кактус вот! Все идет своим чередом. Вот в начале января младший сын день рождения справлял. Купил им тортик, хорошо посидели. Сложнее всего с ними только на прогулке, стараюсь уговорить их не разбегаться по сторонам. Младший, что интересно, ведет себя хорошо. А Колян… ему все время надо убежать, залезть на гору снега, шебутной парень!

МАМА УМЕРЛА

Никита вспоминает, как сам остался без отца, когда ему было 8 лет. И теперь он не хочет, чтобы его дети росли без папы.

- Знаешь, откуда у меня любовь к ним? Первый раз когда на руки берешь младенца, это автоматически... Даже не так! Когда пинается в животе еще ребеночек, руку приставляешь, он тебе в руку пинает и ты такой – вау! И с этого момента любовь уже не уходит.

Теперь Никита понял женский труд

Что же касается мамы детей, Никита эту тему обсуждать не любит. Лера умерла через полгода после побега от детей... У девушки остановилось сердце, когда она была в гостях у друзей. Как говорит ее мать, там они, скорее всего, употребляли наркотики.

- Мы виделись с ней незадолго до ее смерти. Она сказала, что зря послушалась своих подруг, зря убежала, зря повелась на их слова. Но сделанного не вернешь, - пожимает плечами Никита. – Сейчас Боря ее даже не помнит, а Коля иногда у меня спрашивает: «Когда мы поедем квартиру к маме?» А я… я им пока не говорил о смерти. Не знаю, как это сделать.

Отец растит малышей с пеленок Фото: СОЦСЕТИ

«НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ ВРЕМЕНИ НЕТ»

Сейчас претенденток на роль мамы для парней Никиты нет. Мужчина признается, что на личную жизнь почти не остается времени.

- Я теперь один начал понимать женский труд. Это занимает целый день, много времени отнимает. И дети выматывают, особенно когда бесятся. Но не сказать, что я сильно перегружен или умираю от этого. Я просто сам как-то строго подхожу к выбору девушек, теперь ведь не только мне надо понравиться, но еще и детям. Да и девчонки сейчас такие ветреные. Но когда-то в любом случае кто-то обязательно появится. Нужно время.

Никита говорит, что в деньгах или игрушках не нуждается. У его детей все есть, а самое главное его мальчики - счастливы!

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