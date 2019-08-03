Пряталась в хостелах, из города не уезжала: Полиция нашла «уставшую быть мамой» петербурженку, которая бросила двух малышей

Громкая история с двумя брошенными малышами, которых оставила 21-летняя петербурженка, «уставшая быть мамой», получила свое продолжение. Девушку, собиравшуюся сбежать из города, задержала полиция. Замученная бытом красотка никуда не уехала. В все эти дни она просто бродила по улицам или пряталась в хостелах.

- 3 августа 2019 года около часа дня, при патрулировании территории полицейскими Центрального района женщина была обнаружена у одного из домов на улице Марата, и доставлена в отделение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В разговоре с сотрудниками полиции девушка еще раз подтвердила, что устала от бытовых проблем и не хочет воспитывать двух своих детей. На горе-мамашу составили административный протокол по статье «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и пообещали передать все материалы в органы соцопеки.

Теперь им предстоит решить, как быть дальше, лишать ли мать-кукушку родительских прав и кому оставлять малышей на воспитание.

Напомним, что заявление в полицию о пропаже жены 29 июля написал ее муж. Ему позвонила теща и сказала, что нашла в памперсах записку.

Жизнерадостная 21-летняя Лера оказалась не готова к роли матери.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я устала быть матерью, мне тяжело. Я уехала в другой город, чтобы начать новую жизнь, - написала 21-летняя Лера, попросив при этом, чтобы детей не отдавали на усыновление.

Слова о любви к двум маленьким сыновьям 3 и 1,5 лет, не помешали ей, тем не менее, бесследно исчезнуть. Близкие строили разные теории, даже о том, что девушка могла попасть в секту, но правда оказалась куда прозаичнее.

Психологи уверены, что причиной поступка стало отсутствие поддержки. В последнее время семья жила в Ленобласти, муж Леры работал в Петербурге. Юная мама оказалась не готова к своей роли, да еще в одиночку.

- Я думаю, что у нее накопилась усталость, - поясняет психолог, эксперт по семейным отношениям Наталья Искра. - Тяжело быть с двумя маленькими детьми, да еще и у которых небольшая разница в возрасте. Особенно если никто не помогает, и нет времени даже выйти и побыть какое-то время без детей. Это произошло, потому что она не смогла найти поддержки.

Что будет дальше - большой вопрос. Заставить девушку вернуться домой полиция не может. Держать ее под стражей - тоже. Муж готов простить Леру и принять назад. Наверняка маму ждут и малыши, которые пока живут с бабушкой. Но готова ли сама Валерия вернуться к старой жизни - не знает никто.