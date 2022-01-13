Заведующая детским ковидным отделением назвала главную «фишку» вакцинации детей и подростков от COVID-19

По словам специалиста, рано или поздно прививать от коронавируса начнут и детей младшего возраста - в том числе дошкольников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты не ждут от вакцинации детей и подростков, которая должна начаться в России и Петербурге в частности в ближайшее время, каких-то неприятных сюрпризов. Но чтобы все точно пошло гладко, родителям не лишним будет соблюсти несколько простых правил. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» рассказала заведующая отделением для детей с COVID-19 Первого государственного педиатрического университета Светлана Баннова.

По словам медика, особой подготовки к вакцинации не требуется – пить витамины и закаляться, чтобы укрепить «естественный» иммунитет, не стоит. Однако есть один важный нюанс.

По словам специалиста, рано или поздно прививать от коронавируса начнут и детей младшего возраста - в том числе дошкольников. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Даже если у ребенка нет никаких хронических заболеваний или аллергий, перед прививкой обязательно нужно посетить педиатра или вакцинолога, - советует Светлана Баннова. – Врач проведет осмотр, назначит анализы, если это необходимо, и уже на основании этого будет принимать решение – нужно ли ребенку вакцинироваться, и если нужно, то в какие сроки.

Что касается анализов, то здесь, по словам Банновой, ничего специфического медицина тоже пока не придумала. Максимум, педиатр или вакционолог могут попросить сдать общий анализ крови.

Если же говорить о вакцинации несовершеннолетних в целом, то пренебрегать ей медик не рекомендует.

- Вакцинация как таковая рассчитана на то, чтобы защищать деток от болезней, - объяснила Светлана Баннова. - Не имеет значения – ковид или не ковид, принцип один и тот же. Поэтому вакцинировать детей и подростков нужно обязательно. Более того – я думаю, что со временем мы придем к вакцинации детей и более раннего возраста. Это нормальный процесс: сначала вакцинируют взрослых, потом подростков, потом раннюю школьную группу, потом дошкольников и так далее.

Прежде всего вакцинация нужна для того, чтобы защитить детей от опасных осложнений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем более, по наблюдениям врачей, дети в последнее время стали болеть COVID-19 тяжелее, чем раньше.

- По нашему опыту можно судить о том, что как минимум на 50 % увеличилось количество деток со средней и среднетяжелой формой течения болезни, - приводит тревожную статистику специалист. – Чаще стали наблюдаться длительная лихорадка и обширные поражения легких – вплоть до 75 и даже 90 %.

По этой же причине, к слову, медики советуют особое внимание уделить тем детям, которые страдают хроническими заболеваниями - и, соответственно, уже имеют ослабленный иммунитет. Их тоже советуют прививать в обязательном порядке. И только после консультации с профильным врачом.

Медиков тревожит то, что в последнее время дети стали болеть коронавирусом тяжелее обычного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Что касается побочных эффектов от вакцинации, то здесь специалисты также не ждут никаких форс-мажоров. По словам Светланы Банновой, укол специальной «детской» вакциной «Спутник М» даже наоборот, должен переноситься мягче, чем укол «взрослой» версией, потому что ее дозировка уменьшена в пять раз.

- Важно понимать – побочные эффекты могут возникнуть от любой вакцины, что против COVID-19, что против других болезней, - объясняет специалист. – Это может быть кратковременный подъем температуры, каких-то местных изменений – например, боли или покраснения в месте укола. Что же касается глобальных реакций, то их, я думаю, не возникнет.

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