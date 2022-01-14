Больная раком Александра Яковлева обратилась к Леониду Куравлеву и сделала неожиданное заявление

Куравлев в больнице с поражением мозга Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Попавшая в онкоцентр актриса Александра Яковлева пережила тяжелую операцию по удалению опухоли. Звезда «Чародеев» четыре года боролась с раком последней стадии. За это время, по ее признанию, она успела пройти 15 химиотерапий. Многие врачи сомневались, сможет ли она все это пережить. Но она смогла! И теперь после операции проходит реабилитацию. По признанию актрисы, преодолеть все трудности ей помогали родные, друзья и ее мечта снять фильм.

При этом на больничной койке она, как никто другой, переживает за своих коллег попавших в больницу. В разговоре с "КП-Петербург" Яковлева призналась, что следит за судьбой актера Леонида Куравлева, который, как и она, недавно был прооперирован. Звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и "Место встречи изменить нельзя" попал в больницу с поражением мозга. Это серьезное заболевание, поражающее сосуды и приводящее к нарушению кровообращения головного мозга. Узнав о диагнозе артиста, Яковлева решила к нему обратиться со словами поддержки.

Яковлева перенесла тяжелую операцию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Про Леонида Куравлев я, конечно, слышала, - вздохнула в разговоре с "КП" - Петербург" Александра Яковлева. - Это же почти онкология! Я хочу ему пожелать сильных врачей. Это самое главное в выздоровлении. Я это прочувствовал на себе. Меня спасли мои врачи - профессор и нейрохирург. Я думаю, что Леонида Вячеславовича выпишут точно, потому что в нем очень много юмора, он прекрасный человек и обязательно со всем справится. Он добьется своего нормального состояния. Все будет у него хорошо. Вы посмотрите, сколько он людей поддерживал, как он играл Афоню. Я желаю ему скорейшего выздоровления!

Сама же Яковлева будет проходить реабилитацию три месяца. Никаких прогнозов ей врачи пока не дают.

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