«Весь месяц на больничном»: Народная артистка Татьяна Малягина сломала руку, упав на скользкой дороге в театр в Петербурге

В Петербурге народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку из-за гололеда. Фото: vk.com/teatr_vo

В Петербурге сломала руку народная артистка России Татьяна Малягина. Произошло это 13 января, когда 67-летняя актриса шла на работу в «Театр на Васильевском». В этот день Татьяна Константиновна должна была играть в спектакле «Идиот». Однако она не совладала с жутким гололедом, который царит по всему городу из-за температурных качелей и плохой работы коммунальщиков. Пострадавшую срочно госпитализировали, теперь она в гипсе, но потихоньку идет на поправку.

- В связи с произошедшим в срочном порядке в театр вызвали актрису, играющую с Татьяной Константиновной в составе. Поэтому спектакль состоялся. Весь ближайший месяц актриса проведет на больничном. Все спектакли с ее участием, в которых не подразумевается второй состав, на этот период заменят, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Театра на Васильевском».

Драмы ситуации придает и то, что в субботу, 15 января, Татьяна Малягина празднует день рождения. В театре надеются на ее скорейшее выздоровление и желают здоровья. «Комсомолка» присоединяется к словам коллег артистки.

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