Разведенная Алиса Вокс отложила свадьбу с новым возлюбленным

С женихов Алиса познакомилась в 2021 году. Фото: instagram.com/alisavox

Разведенная Алиса Вокс готовится выйти замуж второй раз. У бывшей солистки «Ленинграда» появился мужчина, правда, возлюбленного она не афиширует. О том, что они поженятся, певица объявила еще осенью прошлого года. «Комсомолка» узнала у исполнительница хита «На лабутенах», когда состоится торжество.

- Это произойдет, но не так скоро. В феврале свадьбы не будет и весной тоже. Мы с женихом не так много встречаемся, - рассказала «КП» - Петербург» Алиса.

Первый брак артистки быстро распался. Фото: соцсети

Прежде Вокс уже была замужем за клубным фотографом из Санкт-Петербурга Дмитрием Бурмистровым. Пара разошлась в 2015 году. С новым возлюбленным Алиса встретилась в 2021 году.

- Он вернул мне в веру в человеческую доброту. Однажды мы поехали в автосервис ремонтировать автомобиль. Я полночи не спала, до этого было интервью и ехала туда сильно уставшая. В автосервисе пришлось ждать несколько часов, и я не заметила, как уснула, сидя на табуретке. И мой мужчина отнес меня на другой этаж в кафе, свил мне их своей одежды гнездо и уложил спать на диван. А сам отсел от меня за другой стол, чтобы не будить. Я пропасла так два часов. Как проснулась, я расплакалась от его заботы. Ни один мужчина, не считая отца, ко мне так трепетно не относился, - разоткровенничалась Алиса.

Кстати, неплохи дела у Вокс не только на любовном фронте, но и в карьере. После ухода из группы «Ленинград» в 2016 году у певицы было уже не так много концертов и хитов. Но в 2021 петербурженка выпустила новый альбом и даже повысила гонорар за выступление на корпоративах. Теперь увидеть бывшую коллегу Сергея Шнурова у себя на празднике можно за 1 миллион рублей.