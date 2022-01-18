«Мы ей ничего не обещали»: Менеджер Регины Тодоренко ответила писательнице из Петербурга, которой не заплатили за написание книги

Регина Тодоренко в очередной раз оказалась в центре скандала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Регина Тодоренко оказалась впутана в очередной скандал. На этот раз претензии к телеведущей появились у начинающей петербургской писательницы Дарины Мишиной. Девушка утверждает, что целых два года работала вместе с Региной над созданием детской книги. Только итогом сотрудничества стал не гонорар, а короткое сообщение с благодарностью и отказом от дальнейшего совместного творчества. Чтобы разобраться в ситуации, "КП-Петербург" обратилась за комментарием к представителям Тодоренко.

- У этой девушки никаких претензий к Регине быть не может. Мы уже три года занимаемся подготовкой этого большого проекта. Вот и решили организовать тендер на участие в нем. У нас было много претендентов среди авторов и иллюстраторов, но кто-то оказался хуже, кто-то лучше. В итоге, мы заключили договор с одной из команд, с ней мы и продолжаем работу, - рассказала "КП-Петербург" пиар-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева.

Дарина Мишина уверяет, что два года работала над книгой Регины

- Вы говорили девушкам, что есть другие претенденты?

- А почему мы должны были им об этом говорить? Мы с ними не сотрудничали, - срываясь на крик отвечает Нина. - Пусть девушки предоставят какие-то доказательство того, что мы с ними работали, того, что они два года разрабатывали персонажей. Мы что взяли их идею и где-то ее используем? Мы девушкам ничего не обещали. Мы от них получали какие-то предложения и идеи. Мы решили этим не пользоваться и выбрали для работы других. Девушкам мы все объяснили, мы очень вежливо с ними попрощались.

У самой Дарины и ее иллюстратора другая версия событий. Они утверждают, что сами предложили телеведущей воплотить в жизнь ее идею с книгой, озвученную на одном из интервью.

- У Регины возникла идея создания конкретного проекта. Это полностью ее задумка. Регина, как заказчик, обратилась к некоторым исполнителям, объяснив им идею дала тендерное задание. Когда вышло то интервью Регины, мы уже работали с несколькими авторами и разработчиками проекта и искали в эту команду людей, с которыми дальше будем сотрудничать, - поясняет Нина.

Тем не менее, сюжет и персонажей Дарина Мишина за эти два года разработала. Почти все это время Регина и Нина были на связи с ней, обговаривали даже суммы гонорара. Заключить договор девушки не успели, он как раз был на стадии составления, когда авторы получили отказ.

Теперь девушки переживают, что их идеями воспользуются, так как Регина все еще продолжает намекать на скорый выход книги в своих социальных сетях.

Всеми наработками писательница делилась с телеведущей

- Если девушки сделали какое-то тестовое задание и предоставили их Регине, то взять это мы никак не сможем. Потому что не было договора. Сейчас Регина не может пользоваться их материалами. Так что они могут не переживать, - уверяет пиар-менеджер звезды.

Анонсировать даты выхода книги и ее окончательный сюжет телеведущая пока отказывается, держит интригу. Известно лишь, что главной героиней, как это не удивительно, станет сама телеведущая.

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