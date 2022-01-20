Кабины снесло напрочь: фото и видео с места лобового столкновения грузовиков под Выборгом показали очевидцы

Две фуры разворотило в аварии под Выборгом. Фото: vk.com/spb_today / Алиса Аникина

Очевидцы опубликовали фото и видео с места ДТП на «Скандинавии». Утром 20 января здесь столкнулись две фуры. Обе машины разлетелись на части. Кабины сорвало и смяло, груз из прицепов рассыпался по дороге. Движение по трассе пришлось перекрыть.

- В 9:30 на 169 километре трассы «Скандинавия» между поселками Чулково и Большое поле произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей с полуприцепами. В ДТП погиб один водитель и пострадал еще один, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Кабины грузовиков сорвало и смяло. Фото: vk.com/spb_today / Алиса Аникина

На место аварии срочно прибыли спасатели, им пришлось вырезать из покореженной кабины пострадавшего шофера, чтобы передать его медикам. О состоянии мужчины на данный момент ничего не сообщается.

По словам очевидцев, одна из машин после столкновения загорелась.

- ДТП после Выборга не доезжая Большого Поля. Один водитель погиб, второго спасатели извлекают. Службы на месте. Возгорание тушили очевидцы снегом. Трасса перекрыта во всех направлениях. Не объехать, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отметим, что перекрытый участок находится за Выборгом, по направлению к Хельсинки.

Сейчас разбитые фуры пытаются растащить грузовиками и убрать с дороги краном.

ОБНОВЛЕНО:

С 12:00 движение открыто по одной полосе в реверсивном режиме.