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Происшествия20 января 2022 8:51

Кабины снесло напрочь: фото и видео с места лобового столкновения грузовиков под Выборгом показали очевидцы

Один человек погиб и один пострадал в лобовом ДТП с фурами на «Скандинавии»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Две фуры разворотило в аварии под Выборгом. Фото: vk.com/spb_today / Алиса Аникина

Две фуры разворотило в аварии под Выборгом. Фото: vk.com/spb_today / Алиса Аникина

Очевидцы опубликовали фото и видео с места ДТП на «Скандинавии». Утром 20 января здесь столкнулись две фуры. Обе машины разлетелись на части. Кабины сорвало и смяло, груз из прицепов рассыпался по дороге. Движение по трассе пришлось перекрыть.

- В 9:30 на 169 километре трассы «Скандинавия» между поселками Чулково и Большое поле произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей с полуприцепами. В ДТП погиб один водитель и пострадал еще один, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Кабины грузовиков сорвало и смяло. Фото: vk.com/spb_today / Алиса Аникина

Кабины грузовиков сорвало и смяло. Фото: vk.com/spb_today / Алиса Аникина

На место аварии срочно прибыли спасатели, им пришлось вырезать из покореженной кабины пострадавшего шофера, чтобы передать его медикам. О состоянии мужчины на данный момент ничего не сообщается.

По словам очевидцев, одна из машин после столкновения загорелась.

- ДТП после Выборга не доезжая Большого Поля. Один водитель погиб, второго спасатели извлекают. Службы на месте. Возгорание тушили очевидцы снегом. Трасса перекрыта во всех направлениях. Не объехать, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Отметим, что перекрытый участок находится за Выборгом, по направлению к Хельсинки.

Сейчас разбитые фуры пытаются растащить грузовиками и убрать с дороги краном.

ОБНОВЛЕНО:

С 12:00 движение открыто по одной полосе в реверсивном режиме.

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