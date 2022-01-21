Кто не сможет попасть к врачу в Петербурге из-за запрета на плановую медпомощь с 21 января 2022 года

Рассказываем все, что известно о запрете на плановую госпитализацию в Петербурге с 21 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 21 января 2022 года в Санкт-Петербурге приостанавливают госпитализации и плановую медицинскую помощь. Все из-за нового штамма «омикрон» - администрация города готовится к взрывному росту заболеваемости и мобилизует резервы. Что это означает, кто теперь сможет посетить врача, а кто нет, какие специалисты будут вести прием и останется ли возможность вызвать доктора на дом?

ЧТО ЗА «ПЛАНОВАЯ МЕДПОМОЩЬ»

Плановая медпомощь – это такая медпомощь, от которой на какое-то время можно отказаться, и при этом ничего страшного с человеком не случится. Условно, если у вас несколько месяцев покалывает в боку, и вы вот только-только решились на поход в поликлинику – это плановая медпомощь. Состояния, угрожающего жизни, нет, опасных изменений в самочувствии – тоже. Так что можно еще немного потерпеть.

Соответственно, «запрет на оказание плановой медпомощь» означает, что вы не сможете записаться на прием к врачу – окулисту, гастроэнтерологу, хирургу, аллергологу и так далее – без особых на то показаний. Не спешите ругаться: как объясняют в городском комздраве, это нужно для того, чтобы высвободить как можно больше специалистов на случай, если заболеваемость сорвется в галоп. А она, судя по последним данным оперштаба (больше 5 900 инифицированных за одни только минувшие сутки), сорвется и совсем скоро.

Вызвать скорую помощь по-прежнему можно будет без ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЗАКРЫВАЕТСЯ ВСЕ?

Нет, не все. Речь идет только об амбулаторном звене – то есть, о поликлиниках. Получить плановую помощь в больницах – например, сделать операцию, назначенную на какую-то конкретную дату или лечь на регулярное обследование – по-прежнему можно будет безо всяких проблем и ограничений.

ДЛЯ КОГО СДЕЛАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ?

«Запрет на плановую медопощь» не означает «запрет на медпомощь в принципе». По-прежнему без проблем смогут попасть к профильным специалистам те, у кого есть хронические заболевания. Прежде всего речь идет об онкологии (для онкологических больных, собственно, плановую медпомощь не приостанавливают вообще – все будет работать как и прежде), сердечнососудистых патологиях и сахарном диабете. То есть, если у вас вдруг случилось обострение – начало с перебоями работать сердце, скачет сахар и так далее – вы по-прежнему сможете записаться на прием к врачу безо всяких проблем. Возможно, этот список еще дополнится – точный регламент, уточняют в комитете по здравоохранению, появится чуть позже. Мы вас информируем.

МОЖНО ЛИ БУДЕТ ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ?

Да, можно. Во-первых, если уж стало совсем плохо – никто не отменяет скорую помощь. Бригады, как и прежде, будут ездить на любое острое и неотложное состояние. Во-вторых, так же сохранится возможность позвать участкового терапевта. Особенно это касается тех, кто вдруг обнаружит у себя симптомы ОРВИ – и прежде всего повышенную температуру. Как сообщили «Комсомолке» в комитете по здравоохранению, если у человека температура – это в нынешних эпидеомиологических условиях с наибольшей степенью вероятности коронавирус, поэтому такие жалобы будут обрабатываться в первую очередь.

ЭТО УЖЕ ТОЧНО?

Да – постановление, опубликованное в эту пятницу, 21 января 2022 года, подписано главным санитарным врачом Санкт-Петербурга Наталией Башкетовой и обязательно к исполнению. Плановая медпомощь останавливается уже с сегодняшнего дня и до особого распоряжения.

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