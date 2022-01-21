Телеканал «Санкт-Петербург» вручил награды героям города

В Северной столице наградили «Героев «Санкт-Петербурга». Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Санкт-Петербург».
На протяжении всего 2021 года основной телеканал Северной столицы пристально наблюдал за жизнью города во всем ее многообразии и освещал дела, поступки, свершения и подвиги горожан. Героями сюжетов становились те, чья деятельность была примером для всех нас. Церемония вручения премии «Герои «Санкт-Петербурга» состоялась в отеле «Астория» 20 января. Торжественный вечер провели Дарина Шарова и Тимофей Зудин – ведущие программы «Утро в Петербурге», обладателя «ТЭФИ-Регион»-2021.
Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Санкт-Петербург».
Телеканал отметил премией тех, чьи дела остались в памяти телезрителей и вошли в историю города с гордым именем Санкт-Петербург. Победителями в 9 номинациях стали:
«Преодоление года – заслуженный мастер спорта, обладатель трёх бронзовых медалей прошедших Паралимпийских игр Владимир Даниленко и заслуженный мастер спорта, обладатель трёх золотых медалей Паралимпийских игр Андрей Калина;
Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Санкт-Петербург».
«Учитель года» – учитель английского языка Константин Тябут, который учит английскому через креативные рэп-тексты, и преподаватель физики Николай Милованов, прославившийся благодаря «Тиктоку»;
«Изобретение года» – Алексей Ледюков, студент второго курса ИТМО, придумавший экзоскелет;
«Победа года» – одиннадцатиклассники Иван Бахарев и Максим Туревский, завоевавшие золото XIII международной олимпиады Romanian Master of Mathematics;
Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Санкт-Петербург».
«Эколог года» – Вячеслав Алексеев, директор Фонда друзей балтийской нерпы, который продолжает спасать ластоногих;
«Благотворитель года» – Кропотина Диана Викторовна, директор окружного отделения Благотворительного Фонда «Русь» по СЗФО;
«Врач года» – врач-педиатр из Выборгского района Елена Дембицкая;
«Отец года» – Андрей Шальопа – режиссер, актер, продюсер и отец пятерых детей;
«Друг человека» – служебная собака Есения, овчарка, нашедшая за час пропавшего в Московском районе мальчика.
Своим примером герои сюжетов вдохновляли людей и напоминали им о том, что каждый может достичь самых высоких результатов благодаря силе воли и силе духа. Победители получили памятные кубки, дипломы и подарки из рук известных петербуржцев.