Что известно о женщине, утонувшей в проруби во время крещенских купаний в Ленобласти

Первым спасать женщину бросился муж ФОТО: соцсети

Крещенские купания в Ленинградской области обернулись страшной трагедией для семьи Шевченко (все имена изменены, - прим. Ред.). Ночью 19 января 41-летняя Мария нырнула в необорудованный прорубь на реке Оредеж. На глазах у детей и мужа женщина, перекрестившись и зажав нос, ушла с головой под воду, больше ее никто не видел. Бурное течение тут же затащило Марию под лед.

- Мама! Мама! Где? Где мама? - в слезах закричал 10-летний сын женщины Егор, стоявший рядом.

- Ушла, ребята, ушла! Быстрее! Быстрее все сюда, - с криками бросились спасать Марию очевидцы.

Первым за женщиной нырнул ее супруг Дмитрий, но все попытки были безуспешны - в пределах видимости Марии уже не было. Не смогли найти ее и спасатели, которые двое суток ныряли в ту же купель в надежде достать тело.

Под воду женщина ушла на глазах у родных ФОТО: соцсети

Все произошедшее попало на видео. Так, то, что должно было стать частью семейного архива, стало не только предсмертным кадром, но и достоянием общественности. Уже через пару дней видео оказалось в открытом доступе в Сети. Многие знакомые Марии даже после его просмотра не поняли, что на страшных кадрах именно она.

- Я видела этот ролик, когда он только попал в Сеть, но даже подумать не могла, что это Маша. Уже позже я узнала о случившемся. Решила пересмотреть, тогда уже узнала всех. И крики Егорки, и нырнувшего вслед Диму. Очень страшно, меня до сих пор трясет от увиденного, - рассказала "КП-Петербург" бывшая коллега Марии Надежда Усович.

Почему семья решила окунуться в необорудованной проруби неизвестно. На самой реке за сутки до этого был оборудован другой прорубь, по форме он сильно отличается от того, в который окунулась женщина.

При жизни Мария работала юристом в банке ФОТО: соцсети

- На тех кадрах купель вообще неподготовлена. Рядом нет спасателей, нет никакого освещения, даже поручней не видно. Такое ощущение, будто они сами его прорубили, чтобы окунуться, но быть такого не может. Сделал это кто-то другой, - уверяет Надежда.

По одной из версий, которая разлетелась по социальным сетям, прорубь должен был стать в тот вечер частью развлечения. Туда компания ныряла сразу после бани. Однако, никаких официальных подтверждений этому нет.

- Это очень хорошая семья. Они водят Егора ко мне на плавание, у него даже есть успехи в этом. Но в тот день мне позвонил Дмитрий. Он был весь в слезах, плакал в трубку. Коротко рассказал о трагедии, которая случилась в семье. Сказал, что временно Егор на занятия ходить не будет, но продолжит позже. Мама ушла под воду у него на глазах... - рассказала "КП-Петербург" знакомая Марии и Дмитрия Евгения. - Я сразу спросила у Дмитрия, нужна ли какая-то помощь, он сказал, что нет. Но состояние у него, конечно, тяжелое. Он очень сильно плакал.

У 41-летней Марии остались 10-летний сын и 14-летняя дочь ФОТО: соцсети

Помимо Егора без матери в тот день осталась и старшая дочь - 14-летняя Анжела. Плаванье действительно занимало большое место в жизни семьи. В социальных сетях женщины множество фотографий с моря, постоянные походы в бассейн.

- Сама она была юристом. Сначала они жили в небольшом городе в Вологодской области, потом решили переехать в Петербург. Работала по профессии - в банке, - делится Надежда.

Последние записи на странице Марии по-настоящему радостные. Один праздник шел в семье за другим. В конце декабря свой первый юбилей отметил 10-летний Егор, потом семья встречала Новый год, наряжая елку. Тогда никто из них и подумать не мог, что в наступающем году их ждет большая трагедия.

Женщина ушла под воду во время купания в проруби ФОТО: соцсети

Официальные поиски тела Марии прекратили 20 января. По словам местных жителей, сейчас отыскать его просто невозможно.

- Боюсь, что найти ее будет возможно только после того, как река вскроется. Оредеж очень петлявая, скорее всего, тело куда-нибудь прибьет. Течение в ней очень сильное, вода мутная, дно из ила и торфа, - поделился предположениями один из местных жителей.

Тем не менее, сейчас поиски все же будут продолжаться, только с помощью добровольцев-водолазов из Москвы.

Тело Марии до сих пор не нашли ФОТО: соцсети

- Сегодня на поиски выехала группа добровольцев. Всего 5 человек. Двое из Иваново и трое из Москвы. Остальные подключатся завтра на месте, сколько пока неизвестно. Мы сами увидели эту новость в Интернете и решили помочь, связались с теми, кто работал на месте. Никаких гарантий мы не даем, но наш опыт нахождения подсказывает, что вероятность все же есть, - сообщили в пресс-службе водолазной службы "ДоброволецЪ".

Сама семья на связь с журналистами пока не выходит, свое горе они переживают сами. То, что видео гибели Марии попало в Сеть, стало для близких очередным ударом.

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