«Это было нарушением спортивной этики»: эксперт о тайном переходе Азмуна в «Байер», лишившем «Зенит» миллионов евро

Азмун, "давай, до свиданья?" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эпопея с уходом Сердара Азмуна из «Зенита» внезапно превратилась в громкий скандал. В минувшие выходные нападающий самовольно уехал со сборов в Дубае и подписал контракт с немецким «Байером». Об этом немецкий клуб 22 января сообщил в своем Твиттере.

- «Байер 04» подписал контракт с игроком национальной сборной Ирана Сердаром Азмуном. Он перейдет в команду в середине лета, к началу сезона 2022/23. Соглашение с игроком рассчитано до 2027 года, - говорится в сообщении.

Изюминка ситуации в том, что летом у Азмуна заканчивается контракт с «Зенитом» и петербуржцы не получат ровно ничего – до этого клуб пытался продлить контракт или продать игрока за 10-15 миллионов евро. Но затянувшийся процесс ни к чему не привел. Уговорить иранца не удалось, а выручить за него теперь нельзя ни цента.

Иранец тайно подписал контракт с "Байером". Фото: twitter.com/bayer04fussball

Но главное, что Азмун подписал контракт с «Байером» тайно, за спиной руководства сине-бело-голубых. И это при том, что еще полгода ему надо выступать в составе «Зенита».

Спортивные порталы со ссылкой на источнике в клубе начали писать, что петербургский клуб может наказать иранца как деньгами, так и более серьезно – перевести в дублирующий состав, выступающий во второй лиге России. Здесь Азмун может не только растерять игровые кондиции, но и прочувствовать всю прелесть футбола в низших лигах с его жесткими стыками и кочковатыми полями. Впрочем, на крайние меры – «морозить уши назло бабушке» - в «Зените» вряд ли пойдут.

- По закону за полгода до конца контракта Азмун имел полное право подписывать соглашение с новой командой. Другой вопрос, как это было сделано. Я считаю – неправильно. С точки зрения спортивной этики, игрок должен был предупредить руководство «Зенита». Он нарушил дисциплину и его наверняка оштрафуют на крупную сумму. Но ссылать в дубль, скорее всего не будут, - рассказал «КП-Петербург» эксперт, футбольный агент Сергей Базанов. – У «Зенита» на данный момент нет замены Сердару. Дзюба пока не в той кондиции, пришедший из «Крыльев» Сергеев еще не вписан в игровую схему. Азмун в составе на конец чемпионата – козырь для «Зенита».

Да и того, что сам нападающий будет себя беречь, играть в полноги, эксперт не боится. Азмуну надо мало того, что показывать свой уровень, дабы потом попасть в основу «Байера», так наверняка и сам игрок хотел бы уехать из Петербурга на мажорной ноте.

Впрочем, есть вероятность, что «Зенит» и «Байер» смогут договориться о переходе игрока прямо сейчас. Немецкий клуб выкупит нападающего досрочно, за небольшие деньги. Но этот сюжет Сергей Базанов считает маловероятным.

- Азмун сейчас не в той форме, чтобы влиться в чемпионат Германии, ему нужен еще где-то месяц. Но, если клубы договорятся, то это возможно за условный «миллион евро», - отметил эксперт.

Напомним, что Сердар Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» (Казань) в феврале 2019 года. За сине-бело-голубых он провел более 100 игр, в которых забил 60 голов.

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