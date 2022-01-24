Рекордное число звонков из-за новой волны ковида: Почему жители Петербурга не могут дозвониться в службу 122

Утро понедельника для многих горожан началось с бесплодных попыток вызвать врача на дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утро понедельника, 24 января, для множества горожан началось с безуспешных попыток дозвониться в единую справочную службу по номеру 122 и вызвать на дом врача. Читатели «КП-Петербург» завалили редакцию жалобами на то, что их звонки либо не проходят вообще, либо сразу сбрасываются, а тем счастливчикам, которым все же удалось дозвониться, приходится по два часа висеть на телефоне, чтобы связаться с оператором.

Как пояснили «КП-Петербург» в комитете по информатизации и связи, который следит за работой службы, на линии действительно случился сбой. Всему виной рекордная нагрузка – к 15:00 на линию поступило в общей сложности 77 000 звонков. Причин у ЧП оказалось две. Во-первых – вместе с заболеваемостью COVID-19 выросло и количество обращений.

- За последние три дня обращаемость выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей, - констатировали в комитете. – А в воскресенье, 23 января, поступило в 3,2 раза больше звонков, чем обычно, хотя воскресенье – обычно самый «спокойный» день по нагрузке.

Смольный напоминает: вызвать помощь по номеру 122 можно круглосуточно в любой день недели, а не только по будням. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во-вторых – как оказалось, многие петербуржцы не знают, что служба 122 работает круглосуточно семь дней в неделю и предпочитают звонить туда только по будням и в рабочие часы.

- Большинство граждан не обращаются для вызова врача сразу, как только почувствовали себя плохо, а ждут утра понедельника и стараются позвонить именно в это время, - сообщили в ведомстве. – Из-за этого и происходят пиковые нагрузки.

Благо, сбой продлился недолго: на линию вывели дополнительные операторов, и время ожидания в очередях удалось сократить до нормального. Тем не менее в комитете просят жителей города не ждать и обращаться за помощью сразу, чтобы в будущем избежать новых «телефонных коллапсов».

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В Комздраве ситуацию пока не комментируют (подробности)