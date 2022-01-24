Больным разрешили самим добираться до врача: Как поликлиники Петербурга принимают пациентов с COVID-19

В Петербурге для приема больных с коронавирусом и ОРВИ открылось 138 поликлиник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вслед за Москвой с понедельника, 24 января начали принимать больных с легкой формой COVID-19 и симптомами ОРВИ в поликлиниках. Для чего это нужно, как будет работать, и какие ограничения придется учитывать пациентам – рассказывает «Комсомольская правда».

РАЗГРУЗИТЬ СИСТЕМУ

В первую очередь новые правила нужны для того, чтобы разгрузить саму систему здравоохранения. Врачей в Петербурге дефицит – ранее председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец называл цифру в 2 000 недостающих специалистов – а больные, наоборот, прибывают с каждым днем. Поэтому в Смольном логично посчитали, что доктор на приеме намного эффективнее доктора, ходящего по квартирам – он и сам не выгорит от постоянных переработок, и пациентов сможет принять в разы больше.

На пути к поликлинике нельзя будет пользоваться общественным транспортом. Правда, как этот момент будут контролировать, пока непонятно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОБСЛЕДУЮТ, ВОЗЬМУТ АНАЛИЗЫ И ДАДУТ ТАБЛЕТКУ

- Прежде всего в поликлиниках ждут больных с легкой формой COVID-19, контактных, а также тех, у кого есть симптомы ОРВИ непонятного происхождения – кашель, температура (это самое главное), слабость, головные боли и так далее, - комментируют в городском комздраве. - В поликлинике у них смогут взять мазок из носоглотки, провести терапевтический осмотр, замерить оксигенацию – то есть, уровень кислорода - выдать бесплатные лекарства, а при необходимости – еще и взять общий анализ крови.

Это позволит людям, во-первых, амбулаторно наблюдаться у врача, а во-вторых, быстрее решать какие-то важные вопросы вроде закрытия больничных или сдачи анализов на COVID-19.

РАЗДЕЛЯЙ И ПРИНИМАЙ

Все поликлиники оборудованы отдельными входами, чтобы не перемешивались потоки инфекционных и неинфекционных пациентов, и специальными изолированными смотровыми, которые вдобавок регулярно обрабатываются антисептиками.

- Кроме того, мы убедительно просим пациентов не пользоваться общественным транспортом и добираться до амбулаторий либо пешком – по возможности, избегая контактов с другими людьми – либо на собственном автомобиле, - подчеркивают в комздраве.

Возможность вызвать врача на дом сохранится несмотря на все нововведения и ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правда, как этот контролировать, пока не известно – не будешь же за каждым инфекционным больным следить со спутника. Есть вероятность, что этот момент так и повиснет в воздухе – и тогда уже все будет зависеть от сознательности самих горожан.

К ДОКТОРУ ПУСТЯТ НЕ ВСЕХ

У кого-то наверняка возникнут вопросы: зачем такие меры безопасности, если плановая помощь в Петербурге ограничена с 21 января? Да, отмечают в комздраве, ограничена – но не запрещена полностью. В поликлиники по-прежнему пускают и будут пускать пациентов, плановую помощь которым откладывать ни в коем случае нельзя, поскольку это может навредить их здоровью.

- К примеру, человек может быть записан на какую-то высокотехнологическую операцию, но чтобы на нее попасть, ему нужно срочно сдать анализы и пройти консультацию специалиста, - объясняет начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. – В это случае ему никто, конечно, в посещении поликлиники не откажет.

То же самое касается и пациентов с обострением хронических заболеваний – прежде всего диабетиков и сердечников. Хотя в комитете все же советуют не рисковать собой лишний раз и если что-то вдруг случилось, либо вызывать врача на дом (такая возможность сохраняется несмотря на все новшества), либо обращаться в скорую помощь.

В экстренных случаях, как и прежде, следует вызывать скорую помощь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БУДЬ В КУРСЕ

Всего в городе под прием больных с легкой формой «ковида» и подозрением на него частично перепрофилировано 138 поликлиник – полный их список с адресами, телефонами и графиками работы можно посмотреть на сайте городского комитета по здравоохранению.

Чтобы прийти к врачу, не нужна предварительная запись, а при себе достаточно иметь паспорт и СНИЛС.

Но есть одно «но» - человек с COVID-19 или другой респираторной инфекцией может посетить только ту поликлинику, к которой он прикреплен. Свободная система обращений здесь не работает – сделано это, опять же, для того, чтобы у людей была возможность добираться до амбулаторий пешком или на автомобиле, ни с кем не контактируя по пути.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НАЧАЛИ С АМБУЛАТОРИЙ, ЗАКОНЧАТ «КРАСНЫМИ ЗОНАМИ»?

Алексей ЯКОВЛЕВ, инфекционист, доктор медицинских наук, Заслуженный врач России:

- То, что мы сейчас наблюдаем – естественный процесс, к которому постепенно приходят и в других странах. В Канаде, например, вообще решено было отказаться от того, чтобы содержать легких больных COVID-19 в изолированных боксах – теперь их будут класть либо в одноместные палаты, либо, если таких вдруг не хватит, в обычные многоместные, наравне с другими больными. При нынешних темпах распространения и нынешней клинической картине, которая демонстрирует, что «ковид» стал переноситься существенно легче, и нас ждет нечто подобное – наши действия при новых вспышках «омикрона» будут примерно такими же, как при вспышках обычного сезонного гриппа. Так что да, я не исключаю, что и повсеместные «красные зоны» постепенно уйдут в прошлое – останутся, как раньше, две-три больницы, помогающие больнице имени Боткина, а остальные вернутся к штатному режиму работы. По крайней мере на это хочется надеяться.

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