Новый рекорд в 9,7 тысяч зараженных коронавирусом установлен в Петербурге 25 января

Более 9,7 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Санкт-Петербурге продолжает бить все рекорды. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 25 января 2022 года в Северной столице инфекцию выявили более чем у 9,7 тысяч человек. Отметим, что предыдущий рекорд был установлен 23 января, когда заболели более 9,5 тысяч горожан.

- За последние сутки в Петербурге зафиксировано 9722 случая заражения коронавирусом, Это более чем на 1,3 тысячи больше, чем днем ранее, - рассказали в оперативном штабе.

Среди выздоровевших 2815 человек, еще 58 стали жертвами инфекции. Всего за время пандемии в Санкт-Петербурге по официальным данным заболели 939 894 жителей города, из которых выздоровели 840 927 пациентов и 29 537 скончались.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Губернатор Александр Беглов заявил, что из-за сложной эпидемической обстановки город переходит в мобилизационный режим. Сейчас правительство готовит новые ужесточения ограничений, какими именно они будут, пока неизвестно.

Уже сейчас власти города отказались от оказания плановой амбулаторной помощи в поликлиниках, здесь начали принимать пациентов с легкой формой коронавируса, чтобы разгрузить больницы. Также в городе развернуто дополнительное количество коек.