Обманутые дольщики Ленобласти пригрозили властям голодовкой

Из-за горе-застройщика без долгожданных квартир остались четыре тысячи семей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вал обращений от дольщиков недостроенного ЖК «Чистый ручей» в Ленобласти обрушился на петербургскую редакцию «Комсомолки». Народ грозит массовой голодовкой и требует ответа от властей, которые еще в прошлом году обещали разобраться с проблемными домами компании «Петрострой»: всего в регионе застройщик оставил без жилья и денег более четырех тысяч семей. Доделывать работу за него губернатор Александр Дрозденко ранее поручил инвестиционно-строительной компании «Самолет».

«НА КВАРТИРУ ОТДАЛИ ВСЕ!»

– Я мать-одиночка, мои родители отдали все сбережения на квартиру, я плачу кредит, – поделилась с «КП-Петербург» дольщица Кристина Рыбакова. – Нас уже обманул застройщик, и теперь нас обмануло правительство! Нам хотят выплатить компенсации, на которые мы уже не сможем купить себе жилье, ведь цены выросли вдвое.

– Мы каждый день проводим акции протеста, стоя в одиночных пикетах у здания правительства. Тысячи семей просто обманули! – рассказала дольщица Ольга Кузнецова. – Люди тяжелым трудом зарабатывают на квартиру, чтобы дать детям жить в нормальных условиях. Сначала застройщик собирал деньги благодаря разрешению на строительство Госстройнадзора. В итоге дольщиков обокрали на десять миллиардов рублей. Потом мы поверили властям, что дома будут построены. А теперь предлагают ущербный механизм компенсации.

– Если в ближайшее время нам не согласуют проект достройки всех очередей, то мы выходим на голодовку, – подытоживают дольщицы Анна Ермоленко и Ольга Басаева.

Каждый день покупатели недоделанных квадратных метров выходят на пикеты. Фото: Предоставлено Кристиной Рыбаковой

«КП-Петербург» обратилась в администрацию Ленобласти. На угрозы дольщиков и наши вопросы ответил строительный блок правительства.

– Наша цель – восстановить права граждан до конца 2023 года. Недостроенные дома «Петрострой» находятся в едином реестре проблемных объектов и вызывают повышенное внимание правоохранительных органов. На застройщика уже возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Активы девелопера арестованы, и регион не может использовать их, чтобы оплачивать труд подрядчиков, – разъяснили в администрации.

ВЫПЛАТЫ БУДУТ СПРАВЕДЛИВЫМИ?

По данным властей, в прошлом году ввели четыре секции ЖК «Материк», первый корпус ЖК «Северный вальс» и четвертый корпус ЖК «Чистый ручей». Тем временем компания «Самолет» изыскала миллиард рублей и вложила их в достройку самых готовых домов трех ЖК: пятого корпуса «Чистого ручья», секции «ДЕЖ» «Материка» и четвертого корпуса «Северного вальса». Строительные работы в них возобновились.

На сегодня власти обследовали третий корпус «Северного вальса», продолжают обследовать секцию «МНП» «Материка» и шестой корпус «Чистого ручья». Задача – найти дефекты, которые допустил предыдущий застройщик, а также скорректировать проектную документацию и составить смету. Возобновить стройку этих зданий обещают к лету.

Хуже всего обстоят дела с седьмым корпусом «Чистого ручья» и четвертым корпусом «Северного вальса»: они все еще не попали в реестр недостроев, поэтому остаются за «Петростроем».

– Решение о выплате компенсации этих домов может принять федеральный Фонд развития территорий, если арбитраж признает «Петрострой» несостоятельным и если здания попадут в реестр, – объясняют в администрации. – По закону, выплата компенсации положена дольщикам, если готовность их домов составляет менее 80 процентов. Методика расчета суммы компенсации учитывает стоимость квадратного метра в строящемся доме в локации проблемного объекта. С учетом роста цен на жилье это позволяет получить выплаты, которые значительно больше первоначальных вложений.

«Комсомолка» продолжит следить за ситуацией.

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