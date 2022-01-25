Мать-героиня родила 11-го ребенка в Петербурге

В Петербурге мать-героиня родила 11-го ребенка / Фото: Роддом №10

В Санкт-Петербурге мать-героиня родила 11-го ребенка. Малютка - пятая дочь в семье Барабановых - появилась на свет 23 января 2022 года в Роддоме №10. Девочку назвали Оля. Сейчас она вместе с мамой уже ждем выписки. Об этом рассказали в пресс-службе роддома.

- Семья Барабановых переехала в Санкт-Петербург в прошлом году. Пока продают дом в Воронежской области, снимают жильё в Красносельском районе. Обожают Культурную столицу и мечтают, чтобы именно с ней были связаны судьбы их детей, - рассказали в роддоме.

Малышка появилась на свет 23 января / Фото: Роддом №10

Мать-героиня - Надежда Барабанова, ей 39 лет. Она училась на бухгалтера, но не успела получить высшее образование из-за смерти отца. Так как она была старшим ребенком в семье, то пошла на работу, чтобы помогать родным. С будущим мужем Константином она познакомилась в храме. Ему 42 года.

Первого сына Надежда родила в 23 года. Сейчас мальчику уже пятнадцать лет, его зовут Михаил. Следом в 2007 году родился Константин, спустя год первая девочка Екатерина. В 2010 году родилась Анна, в 2011 году - Александр. Еще через два года родился Даниил, через год Павел. В 2016 году появилась на свет Любовь, через года Вера. В 2020 году родился 10-й ребенок в семье - мальчик Владимир. Удивительно, что 11-я Оля родилась спустя ровно 2 года и 10 минут после своего брата.

Малышка оказалась миниатюрнее всех своих сестер. Вес у нее всего 3,6 килограмма, а рост 51 сантиметр.

Напомним, накануне из 10 Роддома выписалась Александра Фёдорова, которая родила на Тамбасова своего десятого ребенка.

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