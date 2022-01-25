Какие мероприятия ждут петербуржцев ко Дню снятия блокады в 2022 году

День снятия блокады отметят марафоном по Дороге жизни. Фото: vk.com/lrmarathon.

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь памятной даты в четверг пройдут общегородские мероприятия. Рассказываем о самых важных из них.

УМНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО ПИСКАРЕВКЕ

Начнутся мероприятия в 11.00 с традиционной церемонии возложения венков и цветов на площади Победы, Серафимовском и Смоленском кладбищах, у Триумфальной арки Победы и на Пискаревском мемориальном кладбище.

В этот день на Пискаревке заработает экскурсионный проект «Код памяти». Посетители смогут познакомиться с историей памятного места. Главное не забыть подзарядить смартфон, он в этом деле понадобится.

На Пискаревке 27 января запустят экскурсии. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы создали специальный ресурс и разработали цифровую экскурсию по Пискаревскому мемориальному кладбищу. Он содержит карту экскурсионного маршрута, на которой есть описания памятных мест, - рассказал сооснователь проекта «Код памяти» Роман Болдырев. - У каждого места табличка с описанием, на ней QR-код, при помощи которого можно послушать аудио или посмотреть видео. Уже доступно десять локаций, но скоро их станет больше.

Вскоре по мемориалу запустят и умные экскурсии. Специальная система определит геопозицию посетителя и расскажет ему о том месте, где он находится в данную минуту.

Фото: vk.com/lrmarathon

5000 БЕГУНОВ

В воскресенье, 30 января, проведут международный зимний пробег «Дорога жизни». Ожидается пять тысяч участников - в два раза больше, чем в прошлом году.

- Марафон проходит 53-й раз. Первый старт дал Георгий Колгашкин еще в 1970-м. Недавно ему исполнилось 90 лет, и он тоже примет участие в забеге, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Это событие особенное и для меня лично. «Дорога жизни» - мои первые спортивные соревнования, в которых я принял участие в качестве вице-губернатора.

Начнется забег с 5-километровой дистанции в 09.30 и пойдет по нарастающей - 10 километров и 42,2 километра (это длина исторического маршрута Дорога жизни). Закончится марафон забегом на 1 километр.

На трассе замерзнуть не дадут: для участников установят теплые раздевалки и пит-стопы, напоят горячим чаем, а от зоны финиша к стартам пустят транспорт. Тех, кто успешно пробежит дистанцию, ждут памятные медали.

По словам заместителя председателя правительства Ленобласти, председателя Комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, трассу начнут готовить за два дня до мероприятия. Чтобы все участники смогли вовремя добраться до исторического маршрута, запустят две дополнительные электрички.

Для участия в марафоне спортсменам нужно предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест. Стартовый пакет участника можно получить в ТРЦ «Охта Молл» до 29 января.

ВАЖНО!

Из-за марафона дороги перекроют с 07.00 и откроют, как только финиширует последний участник.