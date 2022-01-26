В доме под Новгородом, где пропала годовалая девочка, в печи нашли маленькие кости

Маленькие кости нашли в доме под Новгородом, где пропал ребенок Фото: Предоставлено "КП"

В доме под Новгородом, где пропала годовалая девочка, нашли в печи кости. Причем, останки оказались маленькими. Обыски в доме многодетной семьи в городе Холм прошли после того, как следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи годовалого ребенка. Об этом 26 января 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В доме, где пропала девочка, в печи мы нашли кости, - рассказал источник "КП-Петербург". - Все это отправили на экспертизу. Кости могут принадлежать ребёнку, а могут и щенку - по иронии судьбы он у них недавно умер. Ждём заключения.

Напомним, что сообщение о пропаже годовалой девочки поступило в полицию в ночь на 25 января. Родители ребенка рассказали, что малышка пропала в тот момент, когда мать отправилась стирать белье в баню и не заперла входную дверь в дом. Однако, кто мог забрать ребенка, не знают.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники следственного комитета. Они допрашивают родителей пропавшего ребенка, а также исследуют каждый уголок частного дома и территорию вокруг и ищут возможных очевидцев.

Местных жителей просят обращаться по телефонам, если кто-то что-то знает о местонахождении ребенка: 8-911-626-27-77 или 02, с мобильного телефона – 102.

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