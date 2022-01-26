14 человек госпитализированы после ДТП маршрутки с фурой на Московском шоссе в Петербурге

Маршрутка столкнулась с фурой в Шушарах. Фото: прокуратура СПб

Серьезное ДТП с участием маршрутного такси произошло в Петербурге. На пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги, в печально известных пробками Шушарах, рейсовый ПАЗ столкнулся с поворачивавшей фурой. В результате полтора десятка человек оказались в больнице.

- В результате ДТП на Московском шоссе пострадало 14 человек. Автомобилями скорой помощи семеро доставлены в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, еще семь - в Городскую больницу №26. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, 13 человек получили травмы средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Всего на место ДТП выезжали 10 бригад скорой помощи: 8 - Пушкинского района и две - городской станции. В основном помощь медиков понадобилась пассажирам маршрутки. От удара у ПАЗа вылетели лобовые стекла и разбились два боковых. Водитель грузовика не пострадал.

14 человек пострадали в ДТП. Фото: vk.com/spb_today

По информации ГИБДД, столкновения произошло при выполнении фурой левого поворота. Полиция начала проверку для выяснения всех обстоятельств ДТП.

Также проверку проводят и сотрудники прокуратуры.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере организации перевозки пассажиров, - сообщает пресс-служба ведомства.

На подъезде к месту ДТП собралась пробка.

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