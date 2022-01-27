Поздравление петербуржцев с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады от ПСБ

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Андрей Михно поздравил горожан с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады. Фото: ПСБ.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга, дорогие друзья!

27 января мы празднуем День полного освобождения Ленинграда от блокады. Эта дата для жителей нашего города навсегда останется священной. Ровно 78 лет назад завершилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся почти 900 дней.

Непокоренный Ленинград стал символом мужества и самоотверженности защитников города.

ПСБ чтит традиции, дорожит историей и высоко ценит проявленный героизм ленинградцев, их вклад в Великую Победу.

Пройдут годы, десятилетия, но память о подвиге нашего народа продолжает жить в сердцах новых поколений. Наш долг - передать потомкам победителей всю правду о блокадном Ленинграде и нашу боль о сотнях тысяч жертв войны, которые покоятся на Пискаревском, Смоленском кладбищах и в братских могилах.

Уважаемые ветераны - жители блокадного Ленинграда! Для современного российского общества вы - настоящий нравственный ориентир. Пусть чувства гордости и воодушевления, которые вы испытываете в этот день, будут вашими постоянными спутниками.

ПСБ желает вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Андрей Михно.