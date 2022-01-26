Маленький ребенок умер от коронавируса в детской больнице Петербурга

Ребенок умер от ковида в больнице имени Филатова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маленький ребенок умер от коронавируса в детской больнице имени Филатова в Петербурге. Это первая смерть для несовершеннолетних пациентов в новом году. По предварительным данным, осложнения дали сопутствующие тяжелые заболевания.

- Ребенок младшего возраста, до пяти лет. На момент госпитализации с коронавирусом уже имел несколько тяжелых хронических заболеваний - в том числе серьезное поражение центральной нервной системы. Сочетание этих факторов с инфекционным заболеванием и привело к летальному исходу, - сообщил источник «КП-Петербург».

В Комитет по здравоохранению «Комсомолке» также подтвердили смерть ребенка.

- Да. 1 год. Тяжелая соматическая патология, - сообщили в пресс-службе Комздрава.

Напомним, что за все время пандемии от коронавирусной инфекции в Петербурге умерло шесть детей (по другим данным восемь) не считая нынешнего случая. В 2021 году один юный пациент скончался в Филатовской больнице и еще пятеро, с более тяжелыми диагнозами – в клинике Педиатрического университета. Кроме того, двое детей скончались в больнице имени Филатова в 2020 году.

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