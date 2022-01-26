Двое пациентов умерли во время обследования желудка в клинике в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умерли двое пациентов диагностического медицинского центра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в клинике умерли двое пациентов, которые проходили обследование желудка. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Один из пациентов скончался 23 января, другой – 25-го числа. Еще двух человек удалось спасти, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Теперь следователи разбираются, что именно натворили медики, из-за действий которых могли скончаться пациенты.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Из материалов уголовного дела следует, что они обследовались в одном из диагностических центров города. Из клиники изымают документы и предметы, имеющие отношение к происшествию. Будут проведены экспертизы, - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В среду, 26 января, следователи продолжают осматривать место происшествия и искать новые зацепки по делу. Пока подозреваемых нет. Если виновника найдут, ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Добавим, что к делу подключилась городская прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства проконтролируют ход расследования.

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