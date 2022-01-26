Пациентам, умершим во время обследования желудка в Петербурге, могли ввести смертельные инъекции

Появились подробности смерти двух пациентов в клинике в Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Двум пациентам, которые умерли во время обследования желудка в Петербурге, могли ввести смертельные инъекции. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Напомним, два человека погибли в медицинском диагностическом центре на улице Сикейроса, еще двоих пациентов удалось спасти, они находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, трагедия произошла по неосторожности медиков. Кто-то из врачей ввел барий пациентам, 42-летнему мужчине и 60-летней женщине. Это произошло перед ультразвуковым исследованием. В итоге пациенты скончались от отравления.

- Кроме них уколы в период с 17 по 26 января могли получить другие неустановленные пациенты, которые обращались в медцентр за помощью с применением бария, - сообщает издание.

Добавим, что у следствия пока нет подозреваемых. СК возбудил уголовное дело и продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.