Телеканал «Санкт-Петербург» отметит День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады большим концертом с участием российских звезд

Начало концерта в 15.00. Фото: предоставлено телеканалом "Санкт-Петербург".

Санкт-Петербург отмечает важную дату 27 января. В этот день 78 лет назад Ленинград, героически оборонявшийся от фашистских войск на протяжении почти 900 дней, был освобожден. Ежегодно телеканал «Санкт-Петербург» вместе с городом и со всей страной отмечает это праздник со слезами на глазах. 27 января в программе запланированы прямые трансляции городских памятных мероприятий, документальные фильмы, тематические программы, концерты и любимые с детства киноленты.

Тематический эфир «Ленинградская Победа» начнётся в 7.45 из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Пискарёвского мемориального кладбища и других мест, где пройдут траурные мероприятия в память погибших во время блокады Ленинграда.

На протяжении всего дня зрители увидят документальный цикл телеканала «Санкт-Петербург» «Непокорённая красота» (автор сценария которого Дарья Патрина, режиссёр Александр Щербаносов). Это фильм о том, что Петроград, Ленинград, Петербург - самый удивительный город на планете, воспетый поэтами и переживший невероятные испытания. Он возродился из блокадного пепла, но его сила и магия по-прежнему в красоте.

В 13.20 программу продолжит документальный фильм «Недописанные мемуары» (режиссер Павел Медведев). В основе этого фильма уникальные свидетельства из жизни Маршала Советского Союза, одного из руководителей освобождения Ленинграда от вражеской блокады К.А. Мерецкова.

В 15.00 – праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» «Ленинградская Победа». В нём примут участие любимые артисты: Лариса Долина, Зара, Юлия Рутберг, Василий Герелло и другие. Концерт проведут советский и российский диктор Анна Шатилова и ведущий программы «Утро в Петербурге» Тимофей Зудин.

Телевизионный эфир дополнят документальный фильм «Корюшка для фронта», военная драма «Спутники», мемориальный концерт «Свеча памяти. Моцарт. Реквием», легендарные художественные фильмы о блокаде: «Всегда со мною» Соломона Шустера и «Гран-па» Валерия Бунина.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это предмет общей памяти народа, сохранить которую телеканал «Санкт-Петербург» считает своим долгом и первостепенной задачей.