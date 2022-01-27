Как музыка помогала выживать

Оркестр собрал легендарный дирижер Карл Элиасберг. Материалы из фондов Музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

Когда мы вспоминаем годы войны и Ленинградскую филармонию, то первой, конечно, в памяти всплывает история легендарной блокадной премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Это произведение навсегда вошло в историю как музыкальный символ блокады. Но, кроме этого известного филармонического концерта, в осажденном городе регулярно звучали и другие произведения.

ВОПРЕКИ ВОЙНЕ

Каждый сезон Ленинградская филармония готовила для горожан насыщенную и интересную программу: юбилейные концерты, выступление приглашенных дирижеров и даже зарубежных звезд. Война перечеркнула эти планы. Главным героем концертов филармонии в те годы был дирижер Карл Элиасберг и оркестр Радиокомитета - единственный симфонический коллектив, оставшийся в блокадном городе.

Впервые после летнего довоенного перерыва свои двери для публики Большой зал филармонии открыл 14 сентября 1941 года, через четыре дня после начала блокады. Симфонический сезон начался 12 октября программой, состоящей из произведений Глинки, Глазунова и Чайковского. Удивительно, но билеты на концерты раскупались моментально, лишний билетик начинали спрашивать за несколько кварталов до площади Искусств.

БЛОКАДНЫЙ РЕПЕРТУАР

Война с первых дней изменила филармоническую афишу. Из города эвакуировали не только филармонический оркестр, но и артистов Кировского (Мариинского) и Малого оперного (Михайловского) театров - их солисты в довоенные годы постоянно принимали участие в программах Большого зала. Впрочем, уехали не все. Одни отказались, не имея возможности вывезти из города родственников, другие просто не успели. В блокадном Ленинграде осталась и часть оперной труппы. Из артистов собирали фронтовые бригады. Они выступали в военных частях и госпиталях, а также пели в филармонических программах и даже представляли оперы в концертном исполнении.

Осенью публика на концертах еще напоминала довоенную - была нарядной и оживленной. Потом слушателям разрешили посещать зал в верхней одежде. И не только потому, что помещение не отапливалось, - в одежде быстрее спуститься в бомбоубежище в случае налета. Бывало такое, что концерты приходилось останавливать неоднократно, но музыканты каждый раз доигрывали программу до конца.

В декабре 1941 года Большой зал закрыли на несколько месяцев. Первая после этого репетиция филармонической программы прошла в апреле в Театре драмы имени Пушкина (Александринском). Но уже с 1 мая концерты спешно перенесли обратно в филармонию. Несмотря на то что ленинградцы к этому времени были уже сильно измождены, а у некоторых просто не было сил встать и пойти куда-то, артистов встречали переполненные залы. Музыка стала для людей возможностью хоть небольшое время провести «без войны».

НЕОБЫЧНОЕ ОРУЖИЕ

Уже в мае - июне 1942 года оркестр Радиокомитета сыграл в Большом зале сочинения, рассчитанные на большой состав. Но когда в июле в Ленинград самолетом доставили рукопись Седьмой симфонии Шостаковича, Карл Элиасберг пришел в ужас. В оркестре Радиокомитета было пятнадцать человек, а требовалось больше восьмидесяти! И в осажденном городе взять их неоткуда. Оркестрантов возвращали с фронта, выписывали им дополнительный паек - премьере симфонии Шостаковича власти придавали огромное значение.

В день премьеры, 9 августа, фашисты не смогли обстреливать город, потому что командующий Ленинградским фронтом генерал Говоров отдал приказ нашим артиллеристам подавлять их орудия самым интенсивным огнем. Все восемьдесят минут, пока звучала симфония, не было воздушной тревоги. Зал приветствовал музыкантов стоя, а исполнение Седьмой симфонии в блокадном городе стало отдельной страницей в летописи филармонии.

Исполнение Седьмой симфонии в блокадном городе стало отдельной страницей в летописи филармонии. Материалы из фондов Музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

КСТАТИ

Блокадная взаимовыручка

В блокаду в Большом зале выступали и артисты Театра музыкальной комедии - единственного театрального коллектива, оставшегося в Ленинграде. Своего бомбоубежища у театра не было, и в первые месяцы войны во время бомбежки артисты прямо со спектакля спускались в бомбоубежище филармонии. Потом Театр музкомедии разместят в помещениях Александринского театра.

Подготовлено по материалам digital-проекта «100-летие Филармонии».