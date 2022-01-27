Рожала раз в полтора года. Главные принципы жизни 38-летней матери 13 детей из Петербурга

Первого ребенка Милана родила двадцать лет назад. Тринадцатого - в прошлое воскресенье. Фото: предоставлено героиней публикации

Кому-то тяжело уже с одним ребенком, а кто-то без проблем управляется с десятком. 38-летняя петербурженка Милана Сусаева как раз из таких. 23 января у нее родился тринадцатый по счету малыш! И останавливаться она, судя по всему, не собирается.

«ОТ ЗЛЫХ ЯЗЫКОВ НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ»

- Меня в роддоме каждый раз, когда я выписывалась, спрашивали: «Ну что, за следующим придете?», - с улыбкой вспоминает Милана. - Одиннадцать раз спросили в шутку. Теперь уже говорят всерьез, почти не сомневаются.

Решение о том, что у них будет большая (действительно большая!) семья, Милана с мужем приняли давно. Первые одиннадцать детей появились у супругов на родине, в Казани. Еще двое родились уже в Петербурге.

Пока мама с новорожденной дочкой в больнице, хозяйство ведут муж и старшие дети. Фото: предоставлено героиней публикации

- Есть много женщин, у которых, несмотря на все старания, долго не получается забеременеть, - признается мать-героиня. - У нас такой проблемы нет. Я иногда думаю, что это даже божье провидение какое-то. Раз дает нам столько детей - значит так нужно.

Конечно, не все складывается гладко.

- Когда у меня родился пятый ребенок, соседи начали шептаться: "Что это такое, зачем я это делаю", - вспоминает женщина. - Говорили мне в глаза, что мы плодим нищету. Я расстраивалась, даже плакала. Пока однажды мой старший сын - он тогда учился в первом классе - не подошел ко мне и не сказал: «Мамочка, пускай у нас даже будет самая бедная семья, зато большая и дружная!». И тогда я поняла, что все правильно. А злые языки - ну куда от них деться?

«ПРИГОТОВИТЬ УЖИН - ЦЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ»

Никуда не деться, впрочем, и от бытовых сложностей: семья еле помещается в четырехкомнатную квартиру.

- Когда мы переехали в Петербург, то долго не могли найти жилье, - признается женщина. - Чаще всего в агентстве спрашивали: «Сколько детей?» и, услышав ответ, сразу молча вешали трубку.

Чтобы все могли более-менее нормально улечься спать, пришлось ввести разделение по комнатам: в двух - девочки (их у Сусаевых, считая новорожденную малышку, восемь), в одной - мальчики, еще в одной - родители.

- По утрам постоянно очереди в душ и туалет, - смеется Милана. - А обед и ужин на всех приготовить - целое испытание!

То, что у них будет по-настоящему большая семья, женщина с супругом решили уже давно. Фото: предоставлено героиней публикации

Впрок на такую большую семью не наготовишься. Да и постоянно хочется домашних чем-нибудь побаловать - свежей выпечкой или национальной кухней, поэтому у плиты Милане приходится стоять каждый день шесть-семь часов. Получается полноценный рабочий день.

- Я, если честно, уже не помню, когда в последний раз оставалась одна! - рассказывает Милана. - Несколько лет такого не было точно. Всегда рядом кто-то из детей. Так что даже поездка в торговый центр - праздник.

Трое старших детей уже учатся в институтах - в Юридической академии и Первом медицинском, но оставлять отчий дом не спешат.

- Они с детства приучены: надо помогать семье, - объясняет мама. - Вот сейчас, пока я в больнице, они вместе с папой хлопочут по дому: готовят, убирают, присматривают за младшими. Думаю, не раньше чем у них появятся собственные семьи, они от нас никуда не уйдут.

«КАЖДЫЙ РАЗ КАК БУДТО САМА РОЖДАЮСЬ ЗАНОВО»

Большая семья - это не только сложно, но еще и дорого. Только на то, чтобы собрать всех детей в школу, у Сусаевых каждое лето уходит солидная сумма. Помогают подработки: супруг Миланы, инженер-электрик по образованию, не отказывается ни от какой возможности заработать немного денег - например, таксует.

Девочек в семье Сусаевых почти в два раза больше, чем мальчиков - им даже пришлось отдать сразу две комнаты в квартире. Фото: предоставлено героиней публикации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дети, даже самые маленькие, говорят так: «Мама, папа, вот у нас есть, что поесть, во что одеться и где жить, и больше ничего не надо», - с улыбкой признается Милана.

Совсем скоро у женщины выписка, тринадцатая по счету. По традиции встречать ее из роддома приедет вся семья. А доктора снова спросят: «Ну что, за четырнадцатым придете?».

- Я пока не решила, - признается петербурженка. - Нужно, наверное, немного отдохнуть, уделить время себе, решить проблемы со здоровьем. Хотя не могу сказать, что беременность на меня как-то плохо влияет. Наоборот, такое ощущение, что я каждый раз заново рождаюсь - будто молодею, силы прибавляются. Так что все возможно!

КОНКРЕТНО

Первым у Сусаевых родился сын Амал - в 2002 году. Потом дочка Соада - в 2003. Потом снова мальчик - Асхал - в 2005. Дальше Милана рожала в 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2020 и, наконец, в 2022 годах. По словам самой женщины, у нее никогда не было ни двойняшек, ни тройняшек - а значит, беременной Милана проходила суммарно больше девяти лет.

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