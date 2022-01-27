Полицейский спас 3-летнюю девочку, попавшую в Неву во время катания на горке

Спас девочку вовремя прибывший на место полицейский ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Несмотря на все предупреждения МЧС и установленные таблички с запретом выходить на лед, петербуржцы один за другим оказываются во власти стихии. Совсем недавно город потрясла история с 8-летним мальчиком, который утонул в Неве во время прогулки с братом и тетей. Уже несколько дней его ищут спасатели. И вот, вечером 26 января в этой же реке оказалась 3-летняя малышка.

Ребенок попал в воду во время катания на горке ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Девочка каталась на ватрушке недалеко то спуска к Неве, когда случайно съехала в полынью и оказалась в воде. Рядом с малышкой был отец, который тут же бросился на помощь, но самостоятельно вызволить дочь он не смог, поэтому обратился в полицию Невского района города.

Спасли девочку вечером 26 января ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- Прибыв на место мы увидели, что ребенок в ватрушке, но уже начинает по-немногу сползать на воду. Мы решили не дожидаться других экстренных служб, поэтому я снял жилет, взял ватрушку, привязал к себе трос и по-тихоньку пополз к девочке. Потом нас вместе с ребенком вытащили коллеги. Малышку тут же передали родителям. С ней все в порядке, - рассказал сержант полиции Дмитрий Ходкевич, которому удалось спасти ребенка.

Благодаря оперативности полицейских, девочка не пострадала. В этот раз все разрешилось благополучно для самого ребенка и его перепуганных родителей.