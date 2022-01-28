Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на февраль 2022: официальный список

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге на февраль 2022 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация от коронавируса продолжается в Северной столице. Врачи и специалисты призывают горожан прививаться - вакцина может защитить от заболевания, а в случае заражения, позволит перенести заболевание легко. Вакцинация проходит не только в поликлиниках, но и торговых центрах, на почтах. Публикуем официальный список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года.

АДРЕСА МОБИЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

Адмиралтейский район:

ТРК Пик, ул. Ефимова, д. 2, лит. А, 4 эт. - Понедельник-пятница с 11:00 до 19:00, суббота с 11:00 до 15:00;

Василеостровский район:

СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4", переулок Декабристов, д. 8 - С 08:00 до 20:00, кроме выходных

Стоматологическая поликлиника № 2 8 линия В.О., д.41 - 08.00-20.00 пн-пт

Стоматологическая поликлиника № 3, 21 линия В.О., д.12 - 08.00-20.00 пн-пт

ООО «Единый Медицинский Центр», Железноводская ул., д.68 - 09.00-21 ежедневно

Выборгский район:

ТРК "Гранд Каньон", Энгельса пр., д. 154 - Ежедневно с 12:00 до 19:00

Леруа Мерлен, Выборгское ш., д. 214 - Пн-сб с 11:00 до 18:00

ТРК Норд, пр. Просвещения, 19 - Ежедневно с 12:00 до 19:00

МФЦ, Учебный пер., д. 2 - Пн-Пт с 12:00 до 19:00

ТК Озерки, просп. Энгельса, 120 - Пн-Пт с 12:00 до 19:00

ТЦ Европолис, Полюстровский просп., 84 - Ежеденевно 11:00-19:00

ТРК "Вояж", Пр. Энгельса, д.124 к.1, лит А - 09.00-21 ежедневно

Калининский район:

Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6 - Ежедневно с 09.00 до 15.00

ТРК «Академ-Парк», Гражданский пр., д. 41, лит. Б - Ежедневно с 15.00 до 19.00

ТЦ Родео Драйв, просп. Культуры, 1 - Понедельник-пятница с 14.00 до 18.00, Выходные с 10.00 до 15.00

Кировский район:

ТРЦ Французский бульвар, бул. Новаторов, 11, корп. 2 - 11:30-19:30, пн.-субб.

ООО «Единый Медицинский Центр», Ленинский пр., д.125 - 09.00-21 ежедневно

Колпинский район:

ТЦ ОКА, ул. Октябрьская, 8 - пт. и сб. с 12:00-16:00

МФЦ, ул. Тверская, 36 - вт. и чт. с 16:00-19:00

Гериатрическое отделение, СПб, Колпино, пр. Ленина, д.46 - по предварительной записи 11.00- 16.00

ТК Лента, ул.Оборонная, д.2Б, лит.А - суббота с 12:00 до 17:00

Красногвардейский район:

ТК Заневский каскад, Заневский пр., д. 67, к.2 - ежедневно 10-21

Охта Молл, Якорная ул., 5А - ежедневно с 10.00 до 21.30

ТК Платформа,Заневский пр., д. 65, кор. 5, лит. А - понед.-субб. 09:00-18:00

Красносельский район:

Жемчужная Плаза, Петергофское ш. 51. - будни с 12 до 19, выходные с 14 до 19

Юнона, ул. Маршала Казакова, 35 - (только по выходным) суббота с 10 до 14

«Стоматологическая поликлиника №28» по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, 14, корп. 1 - пн, ср, пт - 13-16, вт и чт - 12-15

Московский район:

ТК "Питер Радуга", просп. Космонавтов, 14. - с 10.00 до 20.00 (будние дни), с 12.30 до 19.00 (выходные дни), предварительная запись на covid.trkraduga.ru

МФЦ, Новоизмайловский пр., 34, к. 2 - 16.00-19.00 четверг, предварительная запись по телефону 573-90-90

ТЦ "Космос", ул. Типанова 27/39 - 14.00-19.00 пн-пт, 11.00-17.00 сб-воскр. Обед с 14.00 до 15.00

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского района, пр. Космонавтов 31 - с 11.00 до 20.00 (выходные дни) (перерыв в выходные с 13.00 до 14.00)

ТРК Континент, ул. Звездная, д.1 - 10-21 ежедневно

Невский район:

СК Ледовый дворец, просп. Пятилеток, 1, - будни 08:00-13:00 перерыв, затем с 15:00-20:00

Леруа Мерлен, ул. Коллонтай, 3 - ежедневно 14:00 - 19:00

ТЦ "Невский", пр.Большевиков, 18 - по рабочим дням с 09:00 до 21:00, суббота с 12:00 до18:00

ТРК "Парад", ул. Прибрежная, д.18 - понедельник-пятница 10:00-17:00

Магазин Перекрёсток, пр. Большевиков, д.32. к.1 - 09.00-15.00 - кроме воскресенья

ТЦ, пр. Большевиков, д. 7, к. 2 - по рабочим дням с 15:00 до 20:00

ООО «Единый Медицинский Центр» ул. Дыбенко, д.27, к.1 - 09.00-21 ежедневно

Приморский район:

Сити Молл, Коломяжский проспект, 17, корп. 2 - ежедневно 11:00 до 20:00

ТЦ Старая Деревня, Торфяная дорога, 2, корп. 1 - ежедневно 12:00 до 19:00

ТРК "Гулливер", Торфяная дор., д.7 - ежедневно 12:00 до 19:00

ТРК Питерлэнд, Приморский просп., 72 - в будни с 11:00 до 19:00, каждый 2 чт месяца санитарный день

ТЦ Леомолл, ул. Планерная, д 59 - пн, ср с 13:00 до 19:00, пт - с 11:00 до 17:00

Гипермаркет "Окей", Богатырский пр-т, д.13 - ежедневно 13:-- до 18:00

ТЦ Долгоозёрный рынок, ул. Ильюшина, д 14 - будни 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 12:00 до 18:00

ООО «Единый Медицинский Центр», Комендантский пр., д.12, к.1 - 09.00-21 ежедневно

Пушкинский район:

ТРК «Грин Парк», Пушкинский район,пос.Шушары, территория Славянка, ул. Ростовская, 20 к1 - будние дни – 14.00. - 20.00., суббота – 10.00. - 18.00.; воскресенье – 10.00. – 15.00

ТК «Аутлет Пулково», Пулковское ш., 60, корп. 1Е, посёлок Шушары - суббота, воскресенье с 11.00. до 18.00

Фрунзенский район:

ТЦ "РИО". Фучика 2, литер А - пятница, суббота 13:00 - 19:00

ТРК "Балканский", Балканская пл. 5 - пон. - суббота 09:00 - 19:00

Центральный район:

Невский центр, Невский проспект, 114-116 - ежедневно 10.00-20.00

ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23 - (пока для сотрудникров ТЦ!) пн-субб 10:00-13:00

СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №9", ул.Чайковского, д 27 - понедельник, среда, четверг с 09.00 до 13.30, вторник и пятница с 15.00 до 19.00

СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №11", ул.Стремянная, д 6 - Будние дни с 09.00 до 19.00

ТРЦ Галерея, Лиговский просп., 30, лит.А - ежедневно с 10:00 -22:00, среда, четверг с 10.00 до 17.00 пн., вт., пт. с 10:00 до 16:00

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