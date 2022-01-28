После какой вакцины от коронавируса люди заражаются чаще. Ученые Петербурга сравнили эффективность препаратов

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Петербурге в январе прошлого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские ученые провели независимое исследование эффективности вакцин против нового коронавируса. Первое место в получившимся рейтинге ожидаемо занял «Спутник V», а вот в аутсайдерах оказалась «ЭпиВакКорона», разработанная в научном центре Роспотребнадзора «Вектор». Рассказываем, что это значит для простых горожан.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Как сообщил «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» директор Института междисциплинарных исследований Европейского университета Антон Барчук, за основу ученые взяли данные середины октября прошлого года.

- Мы хотели оценить эффективность вакцин против штамма дельта, - объяснил специалист, - и знали от коллег, изучавших варианты коронавируса в России, что именно в этот период он был наиболее распространен.

Всего в исследованиях приняло участие около 3 тысяч человек. Часть из них - пациенты центров компьютерной томографии с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще часть авторы исследования обзвонили по телефону в рамках опроса.

В эффективности новосибирской вакцины ученые сомневаются уже давно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы выделили две группы: собственно, тех, кто заболел, и тех, кто был здоров. А после сравнили, сколько среди них вакцинированных, и какими вакцинами, - констатировал Антон Барчук. - Это стандартная методика исследований эффективности вакцин, которая используется во всем мире, тут мы ничего нового не придумали.

Получившийся результат трудно назвать неожиданным. На первом месте оказалась вакцина «Спутник V» - ее эффективность по итогам всех опросов и анализов ученые оценили в 58 процентов. На втором: «Спутник Лайт» - 50 процентов. Тройку лидеров замкнула вакцина «КовиВак» авторства Центра имени Чумакова - 38 процентов. Ну а в аутсайдерах расположилась «ЭпиВакКорона». Этот препарат стал единственным с отрицательной эффективностью: минус 40 процентов. Это, вероятно, значит, что люди, вакцинированные разработкой новосибирского «Вектора», заражались COVID-19 даже чаще, чем не привитые вовсе.

ПОДОЗРЕВАЛИ ДАВНО

Впрочем, по словам Антона Барчука, не все так однозначно.

- Надо понимать, что наше исследование не является истиной в последней инстанции, - отметил ученый. - К тому же конкретно «ЭпиВакКороной» в Петербурге (а эффективность вакцин изучалась прежде всего на примере жителей Северной столицы. - прим. ред.) с самого начала кампании по массовой вакцинации привилось менее одного процента горожан, а значит, и выборка, на которую мы опирались при исследовании, получилась крайне небольшой.

Тем не менее совсем сбрасывать со счетов полученные результаты не стоит.

- Я напомню, что «ЭпиВакКорона» - это единственная на данный момент российская вакцина, авторы которой так и не опубликовали никаких результатов исследований в международных научных журналах, - подчеркивает Антон Барчук. - Недоверие научного сообщества к ней очень большое. И наши данные также показывают, что оно отнюдь не беспочвенно.

Впрочем, обращаться с просьбой как-то повлиять на ситуацию в Минздрав или другие компетентные органы авторы исследования не планируют: по их словам, оно имеет прежде всего научное значение и предназначено для простых людей, чтобы нам с вами лучше понимать, чем вакцинироваться нужно, а чем лучше не стоит.

Самой эффективной была признана вакцина "Спутник V". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

ОМИКРОН - НЕ УГРОЗА?

- Поскольку по штамму омикрон пока еще слишком мало данных, нельзя с уверенностью утверждать, что существующие вакцины будут так же эффективны против него, как против штамма дельта, - констатирует Антон Барчук. - Однако в отношении «Спутника V» можно предположить, что серьезное снижение эффективности не произойдет против тяжелого течения болезни. Точную информацию, впрочем, мы сможем получить еще не скоро.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Георгий ВИКУЛОВ, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний:

- Действительно, вопросы к «ЭпиВакКороне» возникали уже давно. В частности, по ней нет никаких клинических исследований, которые могли бы доказывать ее эффективность. Так что такой результат неудивителен. Теперь регулятор - Министерство здравоохранения - должен отреагировать на ситуацию и принять меры. В чем они будут состоять, и почему мы их до сих пор не наблюдаем, увы, сказать на данный момент невозможно.

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