Первых 72 детей привили от коронавируса в Петербурге

В Петербурге началась вакцинация детей от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге началась вакцинация детей от коронавируса. В пятницу, 28 января 2022 года, укол первого компонента препарата "Спутник М" получили 72 подростка. Об этом сообщили в Смольном.

- Сегодня городские детские поликлиники начали вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. До обеда успели привить 72 ребенка, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Прививочные кабинеты работают в 59 детских поликлиниках города. Вакцинация проводится добровольно по заявлению родителей детей от 12 до 15 лет, либо по заявлению сами подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Сейчас Педиатрический университет начал прием заявок на вакцинацию, которая на их базе начнется 31 января. На консультацию записали уже более 40 детей, которым перед вакцинацией надо пройти комплексное обследование.

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