Новые коронавирусные ограничения ввели в Петербурге со 2 по 13 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге с каждым днем становится все напряженнее. Причем, все сильнее болеют дети. В связи с этим власти города решили снова ужесточить коронавирусные ограничения, отправив всех несовершеннолетних на "карантин" насколько это возможно.

Новые запреты будут действовать со 2 по 13 февраля. Они касаются детей всех возрастов. Так, на этот период на дистанционное обучение переводятся все классы с 7 по 11. Также им запрещается очное посещение кружков в школах.

- При этом проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, итогового сочинения (изложения), а также очное обучение 1 – 6 классов допускается при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора. Работа кружков в школах для учащихся 1-6 классов в этот период допускается при условии, что их не будут одновременно посещать ученики разных классов. Ученики из других школ также не смогут посещать эти занятия, - пояснили в Смольном.

На этот же период времени всем несовершеннолетним запрещается посещать кафе, рестораны, кроме тех точек общепита, что находятся на вокзалах, аэропортах, в школах или гостиницах, а также магазины кроме продовольственных и аптек.

Спортивные занятия, а также мероприятия для несовершеннолетних тоже отменяются.

Помимо детей, ограничения коснутся и взрослых. Любые массовые мероприятия без согласования можно проводить только при количестве до 20 человек. А при посещении торжественной регистрации рождения потребуется предъявление документов, подтверждающих вакцинацию, противопоказания к вакцинации, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией. Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: