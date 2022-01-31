Нашли по объявлению в соцсети. Что известно о няне из Киргизии, у которой умерла двухлетняя девочка в Петербурге

Причина смерти девочки пока неизвестна Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурино следователи продолжают разбираться в смерти двухлетней девочки, умершей у няни из Киргизии. Ребенок постоянно жила с 34-летней сиделкой Нигорой в квартире на проспекте Науки. 34-летняя мать девочки Зулайхо отдала ее в ноябре прошлого года, а видела в последний раз живой - в декабре. Накануне Нигора позвонила матери ребенка и сообщила, что та перестала дышать, предложив забрать ребенка. Приехавшая мать, по ее словам, обнаружила на теле девочки синяки. Взяв погибшую дочь, мать на такси отвезла ее тело к себе домой. В полицию же о случившемся сообщил друг матери Хадер, который приехал ее навестить. "КП-Петербург" пообщалась с мужчиной и узнала подробности трагедии.

"СИДЕЛКУ НАШЛА В СОЦСЕТЯХ"

34-летняя мать девочки Зулайхо приехала в Россию из Узбекистана на заработки, трудилась уборщицей в одном из ТЦ. По словам друзей, в Петербурге женщина живет уже четыре года (официальный въезд в Россию зарегистрирован в 2020 году). Своих детей у нее не было, Зулайхо жила одна - снимала студию. Однако одиночество женщину угнетало, поэтому она и решила завести ребенка.

Судьба самой девочки была незавидной с самого начала. Малышка родилась в 2019 году, в роддоме от нее сразу же отказались родители. Именно из роддома Зулайхо, по словам друзей, ее и удочерила. Однако сама воспитывать девочку мать не могла. Поэтому уже в ноябре 2021 года она нашла для нее сиделку...

- Сиделку мать нашла в группе в соцсетях, просто увидела рекламу, они пообщались и договорились, что няня возьмет девочку к себе за 700 рублей в сутки, - рассказал "КП-Петербург" друг матери Хадер. - Дело в том, что мать работала сутками: два через два. Она не могла одновременно смотреть за ребенком и трудиться. Позже мать заболела коронавирусом, поэтому не забирала девочку. Когда выздоровела, она опять начала работать, потому что были нужны деньги. Поэтому не могла видеться с дочерью с декабря, но она планировала ее забрать.

"РЕБЕНОК БЫЛ В СИНЯКАХ"

У няни двое своих детей, также к ней водили малышей и другие родители. По словам Хадера, некоторые дети также жили с сиделкой. По словам соседей, в квартире всегда было тихо, ругани и плача детей они не слышали. Но все изменилось, когда в квартиру нагрянули полицейские.

- Няня позвонила маме и сказала, что ребенок заболел, ему плохо, температура и кашель, - продолжает друг матери. - Когда мать приехала, девочка была мертва. Она забрала тело малышки и отвезла на такси домой. Когда я пришел к ней в квартиру, она сидела с ребенком на руках и плакала. Она не знала, что делать, даже в полицию не звонила. При этом она мне сказала, что когда забирала свою дочку, в квартире у няни были и другие дети.

Мать, по словам Хадера, не верит, что ее ребенок умер от болезни.

- Она считает, что дочка упала или няня ее убила, - заявляет Хадер. - Девочка здоровая была, она не болела. За пять дней до этого сиделка отправила видео, как девочка с другими детьми играет, прикалывается, она веселая была. По телефону они тоже с дочкой разговаривали иногда, девочка ни на что не жаловалась. Но когда она забирала дочку, то увидела, что ребенок был весь в синяках. Также следы были на шее. Приехавшие медики и вовсе сказали, что ребенок умер вообще два дня назад!

"НЯНЯ НЕ ОБРАЩАЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К МЕДИКАМ"

Сейчас няню уже задержали, ее планируют взять под арест. Следователи пока возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Однако все может измениться после вскрытия, когда станет известна причина смерти ребенка.

- Подозреваемая - уроженка иностранного государства, находилась на территории России нелегально, - объясняют в СУ СКР по Ленобласти. - Со слов подозреваемой, примерно 27 января 2022 года ребенок стал проявлять признаки ухудшения самочувствия, однако за медицинской помощью она не обратилась. Утром 30 января 2022 года она обнаружила девочку в постели без признаков жизни. После этого сообщила о произошедшем матери ребенка, которая приехала к ней домой и забрала тело с собой.

Сейчас следствие просит суд арестовать няню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Соседи рассказали о няне из Киргизии, у которой нашли мертвой 2-летнюю девочку в Петербурге

Мать малышки обвиняет во всем женщину, которая сидела с ребенком (подробности)