Народ сошел с ума. Что происходит в поликлиниках Петербурга во время пятой волны коронавируса

Петербуржцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках из-за штамма "омикрон". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штамм коронавируса “омикрон” продолжает атаковать систему здравоохранения Петербурга. На этот раз досталось поликлиникам: вот уже который день горожане жалуются на зверские очереди, из-за которых в ожидании приема у терапевта можно простоять по несколько часов - с температурой и иногда на морозе. Что происходит, и как проблему собирается решать Смольный - разбиралась “Комсомольская правда в Петербурге”.

В поисках очередей мы обошли несколько поликлиник в двух спальных районах города - Фрунзенском и Красногвардейском. Ничего из ряда вон выходящего не нашли. Но не потому, что очередей на самом деле нет - все оказалось немного сложнее.

- У нас основной наплыв больных происходит, как правило, три раза в день: утром, часов в девять, около трех, когда у врачей пересменка, и вечером, когда заканчивается рабочий день, - на условиях анонимности рассказали нам в одной из амбулаторий. - Пациентов действительно много. Но иногда складывается ощущение, что народ просто с ума сошел. Бегут к врачу по каждому поводу. Чуть-чуть поднялась температура, чуть-чуть начался кашель - уже требуют, чтобы их пропустили в “красную зону”. У нас даже был один мужчина, который выпил горячего чаю, у него запершило в горле, и он помчался к терапевту. Подумал, что схватил “омикрон”.

По словам врачей, значительная часть петербуржцев идет к врачу, просто чтобы перестраховаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В другой поликлинике, наоборот, сообщили, что какой-то лавины пациентов из-за “омикрона” они не заметили вовсе.

- Очереди, как правило, в регистратуре, и то если программа начинает зависать, - рассказала медсестра. - Но при этом много действительно тех, кто заболел, и к кому нужно отправлять врача на дом.

В комитете по здравоохранению, между тем, признают: перегрузки амбулаторной системы жуткие. Такого не было ни в одну из четырех прошедших волн.

- Впервые за последние годы - даже учитывая период пандемии - у нас количество людей на больничном выросло практически до 200 000 человек, - констатировали в ведомстве. - Сейчас под наблюдением находится больше 198 000 горожан. Из них COVID-19 подтвержден у 95 000.

Это, если что - исторический максимум. В прошлый раз с такими нагрузками амбулаторное звено в Петербурге сталкивалось практически год назад. Но и тогда количество пациентов под наблюдением не превысило в итоге 150 000 человек.

Да и сами врачи - тоже люди. И так же заражаются, как и все остальные.

- Сейчас у нас по некоторым учреждениям болеет до 10-20 % медиков, - констатировали в комздраве. - На оставшихся ложится повышенная нагрузка. Поэтому - да, в ближайшие часы не получается обработать все поступающие вызовы. Но все-таки большинство из них мы стараемся удовлетворить в течение суток.

Решение одно: привлекать дополнительных специалистов. Уже сейчас в поликлиники направляют студентов и ординаторов из медицинских вузов, на прием и на вызовы направляют узких специалистов. Точных цифр - сколько не хватает врачей, и сколько будет привлечено в ближайшее время - пока нет, но работа идет.

В комитете по здравоохранению заявляют, что решают проблему, привлекая в поликлиники дополнительных специалистов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, для петербуржцев, желающих прийти в поликлиники, будет организована предварительная запись - в том числе через портал “Здоровье петербуржца”. Об этом в понедельник, 31 января, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- До конца недели мы организуем запись в наши боксы, развернутые в поликлиниках, для того, чтобы люди могли через портал «Здоровье петербуржца» записаться и прийти в удобное им свободное время и не ждать в очереди, - пообещал председатель комздрава.

Однако совсем проблему это, конечно, не решит. Остается лишь набраться сил и дождаться конца эпидемии - по прикидкам петербургских ученых, заболеваемость должна пойти на спад к концу февраля.

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