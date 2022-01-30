Ученые из Петербурга спрогнозировали до 160 тысяч заболеваний коронавирусом в сутки в России

Рост заболеваемости коронавирусом начался в начале января и до сих пор не останавливается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в России и в Петербурге бьет все рекорды. В воскресенье, 30 января, показатели вновь обновили исторический максимум: 121 000 новых зараженных по стране и больше 17 000 - по Северной столице. И это еще не предел. Как сообщил “Комсомольской правде в Санкт-Петербурге” заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров, максимум еще только впереди.

- Мы прогнозируем, что с учетом наблюдаемой динамики роста числа новых случаев заболевания, в середине второй декады февраля число заболевших в сутки по стране может перешагнуть отметку 160 000, - констатировал ученый. - «Омикрон» будет влиять на рост заболеваемости по аналогии с Европой, вплоть до 15 февраля или дальше, а спад возможен к концу месяца. Но чтобы убедиться в моих выводах, надо подождать еще несколько дней. Учитывая, что в Москве за последние сутки количество заболевших снизилось, спад может наступить и быстрее.

Динамика заболеваемости в Петербурге к 30 января 2021 года. Фото: Оперштаб

Напомним: ранее Виктор Захаров уже неоднократно делал прогнозы по развитию эпидемии COVID-19 в России. И прогнозы успешные: так, он предупреждал о начале пятой волны в январе этого года. Правда, изначально называлась цифра в 110 000 заболевших в сутки в феврале, но «омикрон» решил не ждать, и прогноз сбылся раньше на неделю.

В своих выкладках ученый опирается на математическую модель, которая позволяет отслеживать ситуацию с заболеваемостью новой инфекцией на срок до месяца. Виктор Захаров руководит группой исследователей, которые разработали математическую модель с названием CIR или Confirmed cases, Infected, Removed - с английского «подтвержденные случаи», «инфицированные», «исключенные» - выздоровевшие или умершие. Она позволяет за счет новый методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.

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