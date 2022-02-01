Стало известно о состоянии девочки после падения на нее мужчины с многоэтажки в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Шокирующая трагедия произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга 1 февраля 2022 года. 10-летняя девочка шла по двору дома 51 на Комендантском проспекте, когда на нее сверху рухнул мужчина, выпавший из окна многоэтажки. Он погиб на месте, а девочку экстренно госпитализировали в больницу. "КП-Петербург" стало известно о ее состоянии.

- Мужчина приземлился на девочку 2011 года рождения, ее родители увезли в ДГБ №2. Предварительный диагноз - перелом ноги. Семью после больницы будет опрашивать ПДН, - рассказал источник.

На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии. Помимо открытого перелома правой голени у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также рваная рана на ноге.

О погибшем мужчине известно, что ему 46 лет. В Юбилейном квартале на Комендантском он проживал вместе с мамой. В последнее время у него были проблемы на работе. Также он был записан на прием к психиатру. Перед трагедией мужчине позвонил работодатель. Что именно произошло дальше, выясняют следователи.

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