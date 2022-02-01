Как будто вовсе не кололись. Петербуржцы, вакцинировавшие детей от коронавируса, рассказали о побочных явлениях

Кампания по вакцинации детей от COVID-19 началась в Петербурге на прошлой неделе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице на прошлой неделе началась вакцинация детей от COVID-19. Пока что в очень ограниченном объеме - в город поступило менее 3 000 доз “детской” вакцины, а привиться ей успело всего 277 человек - но кое-какие выводы можно делать уже сейчас. “Комсомольская правда в Санкт-Петербурге” связалась с родителями детей и подростков, прошедших вакцинацию, и узнала, как они себя чувствуют и на что жаловались в первые сутки.

“ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СИЛЬНЕЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО”

По словам опрошенных нами родителей, их дети прививку будто не почувствовали вовсе.

- Мы первые сутки-двое после вакцинации регулярно замеряли температуру, спрашивали ребенка, как он себя чувствует, - рассказал “КП в Санкт-Петербурге” Антон. У него от коронавируса привилась четырнадцатилетняя дочь Ксения. - Никаких отклонений не заметили. Даже припухлости и боли в месте укола не было. Как будто вовсе не кололись.

Привиться от новой инфекции на данный момент могут дети от 12 до 17 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сама девочка, вспоминает Антон, на какие-либо ухудшения в своем состоянии тоже не жаловалась и уже на следующий день после укола как ни в чем ни бывало пошла в школу.

- У нас психологический эффект оказался куда сильнее физиологического, - смеется отец Ксении. - Ее же по всем каналам показали, во всех газетах напечатали. Так что в классе она быстро стала знаменитостью.

Правда, констатирует Антон, поддержали его дочь далеко не все: некоторые одноклассники, как оказалось, решительно против вакцинации.

- Кто-то даже спросил: “а как вакцина повлияет на репродуктивные функции?” - рассказывает наш собеседник. - Видимо, родители-медики, вот ребенок и нахватался. В общем, сейчас они в восьмом классе всерьез обсуждают, как после прививки будут рожать.

Анализ на антитела, по словам Антона, она еще не сдавали - но планируют сделать это, когда подойдет срок. Хотя бы и просто из интереса.

Укол делают "Спутником М" - это та же самая вакцина "Спутник V", только со сниженной в пять раз дозировкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

“САМИ ПЕРЕНОСИЛИ ТЯЖЕЛЕЕ”

Точно так же - безо всяких последствий - прививку перенесли и дети петербурженки Ирины Пониделко. У нее от коронавируса вакцинировались два сына - 15-летний Анатолий и 12-летний Федор.

- Мы ждали детскую прививку еще до того, как она, собственно, вообще начала разрабатываться, - признается петербурженка. - Потому что с детства и мы с папой и дети не пропускаем ни одной плановой вакцинации. Так что от коронавируса тоже решили прививаться все месте.

Ирина Пониделко вспоминает: она сама вместе с супругом переносила вакцинацию куда тяжелее, чем дети.

- У нас поднималась температура, накатывала слабость, - признается женщина. - А у сыновей не было вообще ничего. Единственное - в первые сутки наблюдалась небольшая боль в плече, в месте укола. И то у старшего - только если на это самое место надавить. У младшего болело чуть сильнее - но это, впрочем, не помешало ему уже на следующий день после прививки играть в хоккей.

Примечательно, что ее детей, по словам Ирины Пониделко, одноклассники тоже осудили.

- У старшего из тридцати человек в классе только четверо, наверное, сказали, что тоже планируют вакцинироваться, - рассказывает петербурженка. - Но это стандартная ситуация - такая же, как в эпидемию гриппа, например.

По словам родителей, никаких побочных явлений у своих детей они не заметили вовсе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оба родителя отмечают: своих детей к вакцинации они никак не готовили. Единственное - на всякий случай пили витамины (Ксения - поливитанный комплекс, Анатолий и Федор - витамин D) и перешли на здоровый режим сна и питания.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Бережной, исполняющий обязанности руководителя Городского центра медицинской профилактики:

- Все описанное - совершенно нормальная картина и нормальная реакция организма. При этом отсутствие побочных явлений вовсе не означает, что вакцина не работает - ее дозировка хоть и снижена в пять раз по сравнению со “взрослым” “Спутником V”, но защитный эффект она оказывает такой же. Впрочем, нельзя сказать, что у всех детей и подростков поствакцинальный период будет протекать именно так - это все же очень индивидуально. В целом, побочные явления от вакцинации “Спутником М” можно ждать такие же, как от “Спутника V” - боль и покраснение в месте укола, небольшой подъем температуры, временная слабость. Но пока что мы какой-то аналитики по вакцинированным детям не собирали - все-таки с начала прививочной кампании прошло еще слишком мало времени.