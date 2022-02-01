Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 13:52

Как будто вовсе не кололись. Петербуржцы, вакцинировавшие детей от коронавируса, рассказали о побочных явлениях

Детская вакцина от COVID-19 дала неожиданный эффект
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Кампания по вакцинации детей от COVID-19 началась в Петербурге на прошлой неделе.

Кампания по вакцинации детей от COVID-19 началась в Петербурге на прошлой неделе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице на прошлой неделе началась вакцинация детей от COVID-19. Пока что в очень ограниченном объеме - в город поступило менее 3 000 доз “детской” вакцины, а привиться ей успело всего 277 человек - но кое-какие выводы можно делать уже сейчас. “Комсомольская правда в Санкт-Петербурге” связалась с родителями детей и подростков, прошедших вакцинацию, и узнала, как они себя чувствуют и на что жаловались в первые сутки.

“ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СИЛЬНЕЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО”

По словам опрошенных нами родителей, их дети прививку будто не почувствовали вовсе.

- Мы первые сутки-двое после вакцинации регулярно замеряли температуру, спрашивали ребенка, как он себя чувствует, - рассказал “КП в Санкт-Петербурге” Антон. У него от коронавируса привилась четырнадцатилетняя дочь Ксения. - Никаких отклонений не заметили. Даже припухлости и боли в месте укола не было. Как будто вовсе не кололись.

Привиться от новой инфекции на данный момент могут дети от 12 до 17 лет.

Привиться от новой инфекции на данный момент могут дети от 12 до 17 лет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сама девочка, вспоминает Антон, на какие-либо ухудшения в своем состоянии тоже не жаловалась и уже на следующий день после укола как ни в чем ни бывало пошла в школу.

- У нас психологический эффект оказался куда сильнее физиологического, - смеется отец Ксении. - Ее же по всем каналам показали, во всех газетах напечатали. Так что в классе она быстро стала знаменитостью.

Правда, констатирует Антон, поддержали его дочь далеко не все: некоторые одноклассники, как оказалось, решительно против вакцинации.

- Кто-то даже спросил: “а как вакцина повлияет на репродуктивные функции?” - рассказывает наш собеседник. - Видимо, родители-медики, вот ребенок и нахватался. В общем, сейчас они в восьмом классе всерьез обсуждают, как после прививки будут рожать.

Анализ на антитела, по словам Антона, она еще не сдавали - но планируют сделать это, когда подойдет срок. Хотя бы и просто из интереса.

Укол делают "Спутником М" - это та же самая вакцина "Спутник V", только со сниженной в пять раз дозировкой.

Укол делают "Спутником М" - это та же самая вакцина "Спутник V", только со сниженной в пять раз дозировкой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

“САМИ ПЕРЕНОСИЛИ ТЯЖЕЛЕЕ”

Точно так же - безо всяких последствий - прививку перенесли и дети петербурженки Ирины Пониделко. У нее от коронавируса вакцинировались два сына - 15-летний Анатолий и 12-летний Федор.

- Мы ждали детскую прививку еще до того, как она, собственно, вообще начала разрабатываться, - признается петербурженка. - Потому что с детства и мы с папой и дети не пропускаем ни одной плановой вакцинации. Так что от коронавируса тоже решили прививаться все месте.

Ирина Пониделко вспоминает: она сама вместе с супругом переносила вакцинацию куда тяжелее, чем дети.

- У нас поднималась температура, накатывала слабость, - признается женщина. - А у сыновей не было вообще ничего. Единственное - в первые сутки наблюдалась небольшая боль в плече, в месте укола. И то у старшего - только если на это самое место надавить. У младшего болело чуть сильнее - но это, впрочем, не помешало ему уже на следующий день после прививки играть в хоккей.

Примечательно, что ее детей, по словам Ирины Пониделко, одноклассники тоже осудили.

- У старшего из тридцати человек в классе только четверо, наверное, сказали, что тоже планируют вакцинироваться, - рассказывает петербурженка. - Но это стандартная ситуация - такая же, как в эпидемию гриппа, например.

По словам родителей, никаких побочных явлений у своих детей они не заметили вовсе.

По словам родителей, никаких побочных явлений у своих детей они не заметили вовсе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оба родителя отмечают: своих детей к вакцинации они никак не готовили. Единственное - на всякий случай пили витамины (Ксения - поливитанный комплекс, Анатолий и Федор - витамин D) и перешли на здоровый режим сна и питания.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Бережной, исполняющий обязанности руководителя Городского центра медицинской профилактики:

- Все описанное - совершенно нормальная картина и нормальная реакция организма. При этом отсутствие побочных явлений вовсе не означает, что вакцина не работает - ее дозировка хоть и снижена в пять раз по сравнению со “взрослым” “Спутником V”, но защитный эффект она оказывает такой же. Впрочем, нельзя сказать, что у всех детей и подростков поствакцинальный период будет протекать именно так - это все же очень индивидуально. В целом, побочные явления от вакцинации “Спутником М” можно ждать такие же, как от “Спутника V” - боль и покраснение в месте укола, небольшой подъем температуры, временная слабость. Но пока что мы какой-то аналитики по вакцинированным детям не собирали - все-таки с начала прививочной кампании прошло еще слишком мало времени.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий
0