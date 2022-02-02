Рост почти в два раза. Коронавирус установил новый антирекорд в 19 тысяч заражений в Петербурге

Коронавирус установил новый антирекорд в 19 тысяч заражений в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус снова бьет рекорды. В среду, 2 февраля 2022 года, в Санкт-Петербурге заражаемость скакнула почти в два раза по отношению к предыдущему дню. За сутки в городе выявили более 19 тысяч заболевших человек. Об этом сообщает оперативный штаб по COVID-19.

- За сутки в Петербурге выявлено 19 234 случая заражения коронавирусом, это на 41,2 процент больше, чем днем ранее. На данный момент это рекордное количество заражений за все время пандемии в городе, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Помимо этого, выздоровели еще 4315 человек и скончались 63. Всего за время пандемии в Петербурге оказались заражены 1 057 686 жителей города, из них выздоровели 865 013 пациентов и умерли 30 022 человек.

Добавим, что и уровень госпитализаций продолжает расти. Так, накануне за сутки с коронавирусом отправились 904 пациента. За последнее время это максимум.

Напомним, что со 2 по 13 февраля в Петербурге действуют новые коронавирусные ограничения. В первую очередь они касаются детей и подростков. Несовершеннолетним нельзя ходить в кафе и магазина, а ранее им еще запретили походы в кино, музеи и другие места досуга.

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